台積製造研發根留台灣 帶動半導體產值飆

台積電目前製造與研發都集中台灣，創造就業與供應鏈商機外，帶動台灣半導體今年產值將持續創高。台灣半導體產業協會（TSIA）昨（14）日引用工研院產科國際所最新預測，指出今年台灣IC製造業將突破新台幣2兆元，達到2.0898兆元，較2020年成長14.8%，晶圓代工產值估計將達1.83兆元（約621億美元），較2020年增12.7%。

依據該機構預測，今年台灣IC產業產值將達3.8兆元，年成長18.1%，創下新高。IC設計業產值估計為1.11兆元，年成長達30.5%，成長幅度最大，以晶圓代工為首的IC製造產值也同步大增，挑戰新高。

另根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）統計，今年首季全球半導體市場銷售值1,231億美元，季成長3.6%，年成長17.8%，總銷售量達2,748億顆，季成長4.9%，年成長22.7%，不過產品平均售價（ASP）為0.448美元，季衰退1.2%，年衰退4%。

工研院產科國際所也統計，今年首季台灣整體IC產業產值包含IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試達9,047億元，季成長2.6%，年成長25.0%，也是歷來最佳。其中IC設計業產值約2,602億元，季成長5.3%，年成長49.1%。

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