TBC台灣寬頻通訊 全額補助934名員工施打新冠疫苗

國內新冠肺炎疫情持續升溫，防疫警戒進入第二級，有線電視業者也積極因應，TBC台灣寬頻通訊今宣布，全額補助旗下934名員工施打疫苗，全力守護員工的健康。

TBC台灣寬頻通訊表示，新冠肺炎疫情爆發以來，旗下公司已啟動門市、辦公室防疫升級，天天測量體溫、勤洗手、戴口罩、提高消毒頻率，並已多次進行辦公分流作業演練，用最高標準嚴守防疫，確保有線電視用戶的收視權益不受影響。

近日本土確診案例暴增，進入社區感染階段，台灣陷入疫情大流行以來，最嚴峻的防疫危機，避免再擴散，沒有人能置身事外。TBC除配合中央全民防疫，決定全額補助旗下近千名員工，自費施打一、二劑疫苗的所有費用，包含南桃園有線電視、北視有線電視、信和有線電視、吉元有線電視、群健有線電視及台北總公司等。

TBC台灣寬頻通訊今日宣布，將全額補助旗下934名員工施打疫苗，全力守護員工的健康。圖／TBC提供

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