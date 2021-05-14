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圓展新款視訊會議設備 獲得Zoom Rooms認證

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

圓展科技（3669）的AVer CAM520 Pro2視訊攝影機與AVer VC520 Pro2視訊會議系統，獲得國際視訊通訊領導品牌Zoom的官方硬體認證。此兩款USB攝影機隨插即用，且擁有最先進的AI科技，適合搭配Zoom的知名遠端協作軟體。

獲得Zoom的硬體認證是一項卓越的成就。圓展表示，旗下CAM520 Pro2與VC520 Pro2能通過嚴格的審查並取得認證。在取得 Zoom 官方認證前，產品須經過嚴格的實驗室測試，檢驗影像品質，確保產品功能與Zoom完美整合。事實證明，圓展的產品品質經得起嚴謹的審查，使用者可以選擇CAM520 Pro2或VC520 Pro2來搭配Zoom的音效、視訊及內容分享功能，輕鬆體驗優質的視訊會議與遠端同步協作。

使用者可以用CAM520 Pro2和VC520 Pro2來搭配Zoom視訊平台，為中型到大型會議室提供方便有效率的會議體驗。兩款攝影機擁有18倍變焦鏡頭，並提供流暢地上下、左右平移、放大縮小的鏡頭運作。

此外，圓展全新升級的SmartFrame智能框圖對焦，能流暢追蹤與會者的動向，即使會議中人數有變動，攝影機會自動地調整畫面；使用者也可以預先設定影像區域，攝影機將會自動對焦發言者。這些高效的AI功能，即使與會者戴著口罩或側臉、背對著鏡頭，與攝影機距離7至10公尺內，也能發揮作用。

圓展強調，致力於增進社會的溝通性，而CAM520 Pro2和VC520 Pro2取得Zoom的認證，持續朝著這個目標更邁進一步。

520 Zoom 視訊

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