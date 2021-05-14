英特爾：四股超級力量 正在更快改變世界

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）14日分享英特爾年度企業責任報告，並強調該公司往2030年目標實現進展。基辛格認為，由於有四股「超級力量」推動，數位科技正以更快的速度改變世界，這四股超級力量分別是雲端、由5G推動的連網性、人工智慧（Al），以及智慧邊緣。

基辛格談到，上述四項之所以被稱為超級力量，是因為彼此能發揮相輔相成的效果，讓影響力得以加乘，它們正在重塑我們生活和工作的每個層面。這與英特爾的宗旨和他個人的熱情所在完全一致，那就是創造改變世界的科技，觸動並改善地球上每個人的生活。

同時，基辛格表示，很榮幸能重回英特爾擔任執行長，也謙卑接受這個機會與當前挑戰，與此同時也對科技帶來的無限機會感到期待。

基辛格強調，英特爾已經看到前所未有的挑戰，包括全球性的疫情大流行，這場疫情帶來許多災難，包括生命和工作的損失、社會不公義和不平等現象加劇，以及氣候變遷的持續影響。身為科技人，看到世人得以團結一致應對這些挑戰，個人深受激勵，同時科技在其中也扮演重要的角色，包括在創紀錄的短時間內，開發出疫苗和新的治療方法，同時迅速部署線上教育和學習資源等。

英特爾於2020年5月提出2030 RISE策略，和下一個十年的企業責任目標，以加速將責任、包容和永續的作為與創新方式，整合到科技產業的營運和供應鏈中。基辛格指出，儘管為實現這些目標而開展的工作，迄今僅有1年的時間，但他為今年企業責任報告中詳述的進展和成就感到自豪，其中包括在其營運和供應鏈中，已朝向原定2030年實現100％再生能源和淨正用水量的目標進展，將再生能源使用比率從71％增加到82％，並節省71億加侖的用水量等。

另外，基辛格提到，將更促進全球員工團隊的多樣性、平等、可及性和包容性，採取行動推進2030年的目標，包括讓女性和代表性不足的少數族裔，擔任高階主管的人數增加一倍，以及將擔任技術職務的女性人數比例增加到40％。

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