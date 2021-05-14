高通攜手矽品與供應商 推廣發展再生能源

晶片大廠高通旗下子公司高通技術公司，與矽品及其10家位於南台灣的供應商，合作進行「高通台灣永續合作計畫」，推廣半導體供應鏈發展再生能源。

高通表示，這項計畫是高通技術公司在全球第一次將間接供應商納入合作夥伴，共同推動再生能源。透過此次合作，不僅強化高通與台灣供應商緊密合作關係，更奠定高通與台灣供應鏈合作推動再生能源發展的典範基礎。

高通提到，高通台灣永續合作計畫從2020年6月啟動，執行至今，是高通技術公司繼2017年高通與矽品水回收專案後，攜手矽品與10家南部優質半導體供應商進一步擴大合作，從無到有在供應鏈推動建置永續環境，其中除了2家位在台南，其他8家都是位於高雄的企業。

高通台灣永續合作計畫共設置12座環保設施，其中包含9座太陽能、1座空調系統最佳化節能改善，和1座蒸汽回收系統節能改善，環保效益約減少483萬度用電 （約1,398戶家庭年用電量），降低2,564公噸二氧化碳排放（約21.4萬棵樹年二氧化碳吸收量）；另外還包含1座廢水回收系統，年回收水量25.6萬公噸（約114座標準游泳池水量），以及年廢棄物回收量250公噸（約為22.8萬台中市民每日垃圾產生量）。

矽品行政長暨資深副總簡坤義表示，矽品與高通不僅具有長期的合作關係，也是共同實踐永續環保理念的好夥伴。2017年兩家公司合作水回收專案，達到72%製程廢水回收再利用的成效。在這次的合作計畫中，進一步促成高通贊助多家矽品供應商建置、使用再生能源，攜手在地中小供應商夥伴為環境永續做出貢獻，成功締造高通在全球第一次與二階供應商共推再生能源的新里程碑。另外，矽品研發中的奈米級過濾劑創新技術，能回收產業最為頭痛的研磨廢水，高通也表示認同並參與矽品計畫，成功回收污泥濾餅做為鞋材、輪胎或電子等產業的添加材料，發揮循環經濟的效益。

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