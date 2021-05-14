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台積電擬在美加碼投資百億美元？公司：目前無考慮

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
台積電總裁魏哲家。圖／聯合報系資料照片
台積電總裁魏哲家。圖／聯合報系資料照片

路透社報導台積電（2330）美國新廠正考慮加碼投資數百億美元用於擴充更先進3奈米製程規畫，對此，台積電今日表示，目前無考慮在美國加碼投資數百億美元，現階段以原計畫按照進度進行。

路透社今（14）日報導標題以台積電希望在歐洲談判步履蹣跚之下，評估加倍投資美國，報導提及台積電評估在美國新廠的下一步，在新廠的下一座廠評估更先進的3奈米，投資成本會約在230至250億美元。

台積電美國新廠已規畫5奈米製程投資，預計2021年至2029年在此專案上的支出（包括資本支出）約120億美元。

台積電總裁魏哲家日前在4月15日法說會上已表示，台積公司在亞利桑那州的晶圓廠正按照計劃執行，於今年動工。第一期廠房預計於2024年開始量產5奈米技術，月產能為2萬片晶圓。

魏哲家當時已指出，台積在亞利桑那州已取得大範圍的土地以維持彈性，進一步擴建是有可能的，但我們首要任務是使第一期廠房順利量產，然後根據營運效率、成本效益，以及客戶需求來決定下一步計劃。

台積電當時也指出，當有任何正式決定，我們將予以揭露。關於市場傳言，台積公司一向不予評論。

台積電

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