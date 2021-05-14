有線電視防疫升級 大豐電全額補助員工接種疫苗
本土境內COVID-19本土確診數攀升，引發民眾緊張，各大產業相繼提出因應對策，有線電視業者也防疫升級，大豐電今日宣布，自即日起到年底為止，全額補助旗下員工接種預防COVID-19有關的疫苗。
有線電視全台共有486萬用戶，第一線的工程人員往往需進入消費者家中，與消費者有近距離、較長時間的接觸。
大豐電去年疫情剛起時，提供工程人員全套防護設備，讓消費者對工程人員進入家中裝機能夠放心。大豐電表示，近期配合政府政策，除公司內部防疫升級，提前規劃並模擬辦公分流作業，各部門人力、器材、設備皆有分組計畫，遠距辦公、會議系統也測試完成，一旦啟動下一階段分流，軟硬體皆能迅速就位。最近則鼓勵員工施打疫苗，公司會全額補助，防堵疫情擴散。
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