特斯拉與大陸電池生產商億緯鋰能洽談電池供應合約

四名知情人士表示，特斯拉正在與大陸電池生產商億緯鋰能洽商，後者將加入特斯拉上海工廠供應鏈，目前特斯拉正試圖加強低成本電池的採購。

路透報導，億緯鋰能生產磷酸鐵鋰（LFP）電池，這類電池生產成本較低，因其用鐵來取代更為昂貴的鎳與鈷。但LFP電池通常單次充電所能提供的續航里程，低於企業普遍採用的鎳或鈷原料電池。

億緯鋰能有望成為繼寧德時代後，第二家為特斯拉提供LFP電池的廠商。兩名消息人士指出，談判已來到較後期階段，特斯拉希望在第三季敲定這個合作關係。

一名知情人士說，在深圳上市的億緯鋰能目前正在對其為特斯拉生產的產品進行最後階段的測試。

目前特斯拉和億緯鋰能都尚未對此給予任何回應。

特斯拉CEO馬斯克曾表示，擔憂鎳供應的短缺，他說：「鎳是我們擴充鋰離子電池產量的最大隱憂，這就是為何我們要將標準型續航里程車款的電池，換成鐵鋰電池的原因。有大量的鐵和鋰。」

而此次談判正是特斯拉面臨來自大陸「造車新勢力」蔚來和理想等日益激烈的競爭，以及不斷上升的成本壓力。

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