快訊

父親去萬華買竹筍後發現確診！北院法官開庭中忽「退庭」

圖解／單日本土暴增29例 看萬華等「四大群」感染關係圖

智原發布16Gbps可編程SerDes解決方案 滿足市場需求

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

ASIC設計服務暨IP研發銷售廠商智原（3035）今（14）日發布其16Gbps可編程SerDes解決方案。

智原指出，這個基於聯電28奈米HPC+製程的SerDes支援多項高速傳輸介面協議，可應用於消費性與網通相關產品上；除了簡化PCB設計，也可降低成本，例如，將其應用於PCIe Gen4傳輸時，BOM成本將因SerDes較低的retimer需求而有效減少。

智原自2013年即開始提供高速SerDes解決方案；這次新推出的全雙工高效能SerDes IP具可擴充性，單通道速度達16Gbps以上，透過銅線、背板與光纖等介質傳輸，可承受的訊號耗損達35dB，適合用於各項傳輸協議。此外，智原亦提供完整的IP評估板與開發套件，方便客戶進行IP及系統相關設計及驗證。

智原的16Gbps可編程SerDes解決方案符合PCIe Gen4、10G/40G Base-LR/LR4、10G Base- KR與JESD204b等多項傳輸協議，可用於Sym/Asym GPON、Sym/Asym 10GPON、Sym EPON與Sym 10GEPON等xPON ONU及OLT應用。

智原科技營運長林世欽表示：「我們很榮幸能為市場提供這個具競爭力的16Gbps SerDes解決方案，它同時支援覆晶（Flip Chip）與打線接合（Wire Bonding）兩種封裝方式，企業與消費性產品皆適用，可協助客戶將商機擴展到更多元的應用上。我們相信這個解決方案可滿足效能、成本與上市時程等市場需求。」

智原

延伸閱讀

群聯每股純益8.56元 優於預期

群聯電子首季獲利創歷史次高 EPS 8.56元

賽道王者再淬鍊！水冷引擎SYM JET SL動力更強、操控更犀利

禾伸堂、智原 四檔聚焦

相關新聞

台積電擬在美加碼投資百億美元？公司：目前無考慮

路透社報導台積電（2330）美國新廠正考慮加碼投資數百億美元用於擴充更先進3奈米製程規畫，對此，台積電今日表示，目前無考...

特斯拉與大陸電池生產商億緯鋰能洽談電池供應合約

四名知情人士表示，特斯拉正在與大陸電池生產商億緯鋰能洽商，後者將加入特斯拉上海工廠供應鏈，目前特斯拉正試圖加強低成本電池...

科技業教父施振榮首開線上課程 傳承畢生管理智慧

線上課程學習潮在全球持續引爆，自去年至今，全球知名課程平台Coursera, Udemy都呈現200%以上的用戶成長。不...

劉揚偉鬆口：有與ICT大廠接觸 談電動車合作

鴻海（2317）今（14）日舉行法人說明會，鴻海董事長劉揚偉面對外資詢問，蘋果、小米、Sony、華為都計畫推出電動車，鴻...

樺漢董座朱復銓：上下半年營收比近4：6

鴻海集團旗下工業電腦廠樺漢（6414）今（14）日下午召開法人說明會，董事長朱復銓表示，受供應鏈缺貨影響，第一季能拿到的...

台積電加入美半導體聯盟 專家：美國製造是趨勢

美國遊說團體半導體聯盟積極爭取政府補助國產晶片，台積電也加入其中。工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，美國製造是明確的中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。