科技業教父施振榮首開線上課程 傳承畢生管理智慧

線上課程學習潮在全球持續引爆，自去年至今，全球知名課程平台Coursera, Udemy都呈現200%以上的用戶成長。不同於台灣多數鎖定素人、講師、網紅等開課平台，隸屬於天下學習旗下的MasterCheers線上課程，鎖定台灣產業標竿人物的行業與管理心法，目前匯聚近40位行業CEO開出超過500堂課程，連續兩年同樣以200%以上的用戶成長率，吸引專業人士學習。台灣科技業教父、宏碁集團（2353）創辦人施振榮Stan哥，今（14）日也正式在MasterCheers推出線上課程，將其45年的管理智慧濃縮成近3小時、15堂課，獨家將其每一個決策、每一次危機，化為含金量極高的管理智慧。

過去，產業大師多透過實體講座分享其管理經驗，但隨著線上課程無遠弗屆的影響力，國內外傳奇CEO爭先以此傳承經驗給社會大眾，例如星巴克創辦人霍華．舒茲（Howard Schultz）、迪士尼前執行長艾格（Bob Iger）、捷安特品牌創始人羅祥安與老爺酒店集團執行長沈方正，都在國內外的線上學習平台開設課程。現年７６歲的施振榮自許為傳教士，私下仍積極輔導許多新創企業，雖已經退休多年，但仍不斷地發揮影響力，一聽到可以透過線上課程提升企業領導力，立刻勇於嘗試，以創新精神站上趨勢風口。

在近三個小時的課程中，施振榮從「王道經營學」出發，談策略、談經營、談改革、談魄力、談溝通與談人才，共１５個章節，完整紀錄施振榮的決策經驗、管理典範。過去，包含大陸聯想、騰訊創辦人都先後來台向他取經，他所提出的王道經營學、微笑曲線甚至成為管理學經典，預估這門課將可對台灣、大陸乃至華人管理圈，帶來重大的學習價值。

施振榮在課程中特別提醒經理人，不能只重追求利潤、降低成本的顯性價值，這會導致缺乏長遠考量，忽略人才培養、研究發展與品牌經營的隱性價值。為了說服更多人認同他的主張，他一連蹦出許多管理金句：「要會畫大餅，然後把承諾兌現！」因為讓目標有感化就會留下一批將才。

他還說：「經營事業活著比面子更重要，但許多經理人經常為了面子，讓事情一直爛下去！」「工作可以外包，但責任不能外包」「我很享受大權旁落。要授權才不會自己做到死！」

在用人策略上，他也分享當年宏碁分家背後不可說的秘密是「瑜亮情結」。與其把強將鎖在一個池塘，不如各闢舞台讓大家把事業做大。他也刻意讓許多總經理去負責採購，通過魔鬼的考驗。

在這門課中施振榮強調每個組織都要有創業觀念，才能面對未來將無利可圖或競爭過度的市場。任何決策一定會有風險在，不承擔風險才是最大的風險。

樂於帶領團隊創新的施振榮認為，有效溝通是成敗關鍵。他提出「3C而後行、5C而決策」的領導原則。3C就是communication、communication與communication（溝通、溝通再溝通），而5C就是再加上consensus（共識）與commitment（承諾）。

「我的習慣是，幾乎所有意見都聽進去，不可行的一定會講出理由，甚至安撫對方，為有挫折感的人找台階下，」施振榮表示這樣大家才會有話直說，不會成為一言堂。

在這門課中，施振榮先生也邀請台大創業家教授葉丙成助講，特別錄製了兩堂跨世代管理相對論。近年投身教育新創事業的葉丙成，對企業管理有更深入的領悟。這也是他首度透過線上課程和施振榮一起暢談管理心法。

商品推薦