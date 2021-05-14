貿聯第一季獲利3.09億元 年增30.4%

貿聯-KY（3665）今天（14日）公布2021年第一季稅後純益3.09億元，季減47.5%，年增30.4%，2021第一季每股純益2.35元，去年第四季每股純益4.51元，去年第一季每股純益1.81元。

貿聯表示，2021年第一季營收創下歷年同期新高，然而原物料上漲、IC元件短缺，迫使製造與運輸成本升高，惟公司與客戶仍持續協同合作，以穩定成本以及維持產能、降低衝擊。

貿聯表示，2021第一季各產品線營收概況，在資訊科技方面，IC缺料持續，惟庫存支持第一季大部分發貨需求，擴充基座訂單需求仍佳。數據中心用線出貨仍強。在電器線束方面，疫情帶動強勁需求，第一季出貨季增。

至於車用線束方面，電動車、越野車線束動能於春節後持續升溫。而工業用線束方面，半導體設備出貨強勁，醫療設備出貨略增。

展望未來，貿聯表示，原物料價格仍處於高位、IC缺料以及運輸成本升高，該公司仍會持續關注並降低衝擊。然而，疫情延續帶來的生 活型態轉變，促使家電、車用、數據中心逐步形成長期需求；而這些需求背後也拉動了半導體設備與晶片的長期成長增速。

此外，2021下半年客戶將陸續推展的新款電動車、新產能，貿聯也備好了長期產能因應，未來的發展仍值得期待。

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