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樺漢上下半年營運比重4：6 全年營收、獲利挑戰新高

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414）預期今年三大事業設計製造、品牌通路、系統整合皆會增長，董事長朱復銓表示，預期今年營運將逐季成長，上下半年營運比重約達4:6，全年營收、獲利都有機會創歷史新高，營收力拼雙位數增長。

樺漢今（14）日舉行線上法說會，針對全年展望，朱復銓預估，今年營運逐季上升，而零組件能見度也是同樣看法，相信樺漢在往後每一季都逐季攀升，營業利潤都會逐季上漲。

在全年動能方面，樺漢三大事業體設計製造、品牌通路、系統整合將同步成長。其中，設計製造將成長最快，樺漢耕耘多年的博彩事業及遊藝事業，受惠政府需求，目前看來訂單需求龐大。

整體來看，樺漢預估上下半年營運比重為4：6，公司看好全年不管營收、獲利都有機會創歷史新高。營收力拼雙位數增長。

在各領域業務目標方面，設計製造今年營收目標力拼雙位數成長，主要受惠於政府彩票機、零售休閒行業及智能工廠應用方面。

品牌通路部分，預期全年營收將創歷史新高，目前在手訂單達347億元，動能來自醫療照護設備、智慧交通及政府公共建設。

至於系統整合部分，預期全年營收也將創歷史新高，目前在手訂單達302億元，主要增長動能來自半導體供應商EUV設備需求增長，和先進製程AlT/AR技術持續導入，以及5G專網應用相關需求。

營收 樺漢

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