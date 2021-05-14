缺料荒不殃及蘋果？劉揚偉：Q3、Q4跟預期沒有太大不同

鴻海（2317）下半年為傳統旺季，市場原先擔心零組件缺貨恐衝擊手機出貨表現，不過鴻海董事長劉揚偉表示，「缺料問題第三季影響有限，目前來看Q3 、Q4跟我們過去預期沒有太大不同。」

鴻海今（14）日舉行法人說明會，法人關心因為缺料問題，目前看第三季的展望為何？他指出，缺料問題第三季影響有限，目前來看Q3 、Q4跟我們過去預期沒有太大不同。且在PC方面，客戶看到生意狀況都不錯，高階PC反而不錯。

鴻海釋出的第二季展望相當樂觀，劉揚偉指出，「第一季雖然基期高，但是需求延伸到第二季，預估第二季將與首季持平，且年對年強勁成長。」由於鴻海首季營收為1.35兆元，在此基礎下，若鴻海第二季營收與首季相當，年對年將有約兩成的成長。

劉揚偉表示，缺料狀況從供應鏈現況來看，第二季料況更為緊張，仍然預估要到明年第二季才會減緩。鴻海因為都是大客戶，影響層面較少，不會超過10%。

展望第二季，鴻海消費性智能產品因需求強勁，在年增率上會有強勁成長、季對季略微衰退。

至於在雲端網路產品方面，預料季對季顯著成長、年對年略為衰退，不過CSP持續提升，季對季、年對年均強勁成長。另外在電腦終端產品方面，受到料況影響，不僅季對季略微衰退、年對年也會衰退。元件及其他產品領域，年對年顯著成長、季對季也為成長。

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