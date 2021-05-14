樺漢第2季零組件能見度達62% 產品線調漲5-10%

工業電腦大廠樺漢（6414）針對近期IPC業界擔憂的零組件缺貨問題，董事長朱復銓回應，第1季實際拿到的材料僅48%，但已拿出佳績，第2季材料能見度看到62%，相信本季樺漢會有更好的出貨狀況。此外，因應零組件漲價等上升成本，樺漢已展開行動，針對產品線漲價5-10%。

樺漢今（14）日舉行線上法說會，針對缺料問題，朱復銓表示，第1季缺料達52%，實際拿到材料只有48% ，但首季已繳出佳績。

朱復銓強調，那從樺漢過往營運來看，過去五年都是逐季上升，現在來看，今年第2季訂單量龐大，且材料能見度已達到62%，相信本季會有更好的出貨狀況。

朱復銓預估，零組件缺料狀況可能要到今年第4季，甚至是明年第1季才能緩解。

此外，工業電腦產業今年首季受到海運缺櫃漲價，以及零組件缺料、進而造成漲價局面，對此，樺漢總經理蔡能吉表示，原先設定首季毛利率目標為25%，但大約有1.5%受到零組件漲價及匯率因素影響，造成最後首季毛利率為23.5%。

不過，因應零組件漲價情況，樺漢已展開行動，針對產品線漲價5-10%，將原物料上漲的成本轉嫁到客戶。

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