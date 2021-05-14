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研調：真無線藍牙耳機全年出貨大增 蘋果占4成

中央社 / 台北14日電

研調機構DIGITIMES Research預估，2021年全球真無線藍牙耳機（TrueWireless Stereo）市場仍高度成長，出貨達2.59億副，年成長40.5%；其中蘋果AirPods系列仍高居4成以上市占。

DIGITIMES Research分析師林大翔指出，2021年蘋果（Apple） AirPods系列市占率最高，但隨著競爭者推出軟硬體功能、使用體驗皆相近，且更具性價比的產品後，預料蘋果在真無線藍牙耳機市占率難以提升。

林大翔表示，真無線藍牙耳機出貨近年高速成長，功能配置已臻健全，且售價逐步下探。以過往僅在高階有線耳機搭載的主動式降噪（Active NoiseCancellation）功能為例，2019年首度採用者AirPodsPro，定價249美元，至2021年Realme品牌已在新興市場推出50美元以下產品。

林大翔說，除去生態系綁定優勢與真實使用體驗差異，真無線藍牙耳機功能與硬體規格的同質化，已難讓產品享有高度溢價。觀察現有品牌商以升級影音體驗如360度環繞音效功能為下一項主打的高階功能，因其對訊源品質、感測器與演算法整合的高度要求，而自有軟硬體生態系的品牌擁有更強掌控力，可築高產品體驗競爭門檻。

此外，他認為，續航力與音質仍是未來真無線藍牙耳機品牌重點優化的目標，做法包括透過系統級封裝技術，讓機身內部空間利用擁有更大彈性；藍牙低功耗音訊標準及對功耗與音質提升顯著，尤以平價真無線藍牙耳機受益最大。

真無線藍牙耳機 蘋果

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