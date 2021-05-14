劉揚偉鬆口：有與ICT大廠接觸 談電動車合作

鴻海（2317）今（14）日舉行法人說明會，鴻海董事長劉揚偉面對外資詢問，蘋果、小米、Sony、華為都計畫推出電動車，鴻海這是否有接觸？他回應，「是有接觸，但是這個接觸不能說明」。他並表示，今日宣布與Fisker公司正式簽署框架協議，美國設廠地點以市場為主要考量，「 第一市場在美國、第二個市場在中國，印度、歐洲都會是未來的方向。」

劉揚偉說明，電動車設廠要思考的還有供應鏈，其次是相關的政府的優惠。

他指出，過去車子OEM廠都是各自做各自的，效率不高，鴻海提出的新代工模式，「如何讓我們資源最大化、使用最有效率、發揮最大效益是我們安排的方向。 」

劉揚偉表示，合作對象中，「 EV汽車有自己獨到的看法，軟件、硬件我們可以補強，這是最重要的標準」，且針對不同車種如商用、乘用車，也希望有不同合作對象。

鴻海今日宣布與Fisker公司正式簽署框架協議，雙方透過合作「PEAR」（Personal Electric Automotive Revolution）專案，攜手打造劃時代的電動車產品。在此框架協議中，鴻海與Fisker將共同投資PEAR專案，並且分享成果。基於MIH平台架構上，Fisker和鴻海共同開發「FP28」輕量化平台，結合雙方的技術專長投入PEAR專案以及未來其他潛在車款。值得注意的是，PEAR專案所推出的新級距車款售價，不包含補貼將會低於3萬美元（約新台幣84萬元）。

劉揚偉說明，開始會全力推動雙方合作案，半導體晶片由鴻海供應，且此車售價會低於三萬美元，且此售價還不包含補貼。

他也強調，計劃在2023年於美國建置電動車代工廠，預估年產能將至少達到15萬輛，也就是要到2023年才會看到比較明顯營收獲利表現，接下來會推動年產能達30萬到50萬台。

商品推薦