樺漢首季EPS 2.06元 今年營運可望逐季成長

工業電腦大廠樺漢（6414）今（14）日舉行法說會，公布今年首季每純益（EPS）為2.06元。樺漢董事長朱復銓表示，對於今年整體營運成長深具信心，一方面，目前各事業體的在手訂單皆已創歷史新高的水位，尤其設計製造事業體方面，受惠於5G、AIoT推進各產業加速發展智能化技術，已明顯感受到包括博彩、零售等產業詢問樺漢協助產品設計製造與系統整合的訂單合作機會，有助樺漢今年整體獲利表現逐季向上成長。

另一方面，面對全球疫情不確定性風險、以及航運、原物料供貨吃緊的情形，樺漢將持續發揮三大事業體資源平台上｢集合、整合與融合｣的綜效優勢，創造穩定且彈性的供貨能力，並對整體營運帶來正面的挹注。

樺漢表示，2021年第1季合併營收202億元、年增13％，營業毛利47.5億元、年增4.2％，稅後歸屬於母公司淨利達1.97億元、年增5.7％，每股純益為2.06元。

樺漢指出，第1季整體營收來自設計製造、品牌通路、系統整合的比重分別為17％、50％、33％，受惠於5G、AIoT、半導體等市場趨勢催動，推進全球工業電腦軟硬體需求持續保持良好的成長動能，挹注樺漢旗下三大事業體營運皆有穩健擴張的態勢，是樺漢在今年全球供貨吃緊逆風下，第1季稅後歸屬於母公司淨利依然繳出年增5.7%的關鍵。

面對下一個五年（2021年至2025年），樺漢看好未來5G、AIoT、雲網及軟體整合等市場龐大的商機，有助帶動工業電腦業務發展良好的開拓環境，樺漢將以產業競爭力領先為目標，祭出三大發展策略「1. 競爭力領先、2. 擴大規模優勢、3. 技術升級與聚焦市場」。

樺漢指出，憑藉過去多年累積的生意模式與全球化生態系統，結合從設計製造、品牌通路、系統整合等一條龍工業電腦軟硬體系統整合的領先優勢，拉高產業進入競爭門檻、優化訂單結構、壯大接單動能，鎖定智能博彩、零售、電動車、交通、居家、樓宇、資安、半導體領域市場，搶進更多國際集團客戶合作的機會，樺漢全力衝刺、引領未來科技新紀元。

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