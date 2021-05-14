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鴻海董事長劉揚偉：已接觸ICT龍頭企業 討論電動車代工
針對全球許多ICT龍頭企業，都要加入電動車（EV）行列，鴻海（2317）是否為ICT公司代工？鴻海董事長劉揚偉今天在法說會中表示，確實有接觸，但是相關接觸是機密，正在進行中，不方便說明。
至於與新創電動車Fisker公司的合作，在美國設廠地點是在哪裡？劉揚偉說，這會以市場為主要靠量，第一個市場是美國，第二個市場是中國大陸，包括印度或歐洲，都會是未來的方向。至於美國工廠要設在哪裡？他說，首先思考是供應鏈的支持，其次是政府的支持。
至於與哪些ICT廠商合作，劉揚偉說，只要這些ICT廠商對汽車有獨到看法，鴻海都可以合作，因為在軟硬體方面，鴻海可以補強，這是我們選擇代工電動車最重要的標準。
劉揚偉說，針對不同的電動車種，包括商用車或乘用車，鴻海都希望有不同合作對象。
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