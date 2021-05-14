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鴻海：第二季營收可望與首季持平 年對年強勁成長

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

鴻海（2317）今（14）日舉行法人說明會，鴻海董事長劉揚偉表示，第一季雖然基期高，但是需求延伸到第二季，預估第二季將與首季持平，且年對年強勁成長。

由於鴻海首季營收為1.35兆元，在此基礎下，若鴻海第二季營收與首季相當，年對年將有約兩成的成長。

劉揚偉表示，缺料狀況從供應鏈現況來看，第二季料況更為緊張，仍然預估要到明年第二季才會減緩。鴻海因為都是大客戶，影響層面較少，不會超過10%。

展望第二季，鴻海消費性智能產品因需求強勁，在年增率上會有強勁成長、季對季略微衰退。

至於在雲端網路產品方面，預料季對季顯著成長、年對年略為衰退，不過CSP持續提升，季對季、年對年均強勁成長。另外在電腦終端產品方面，受到料況影響，不僅季對季略微衰退、年對年也會衰退。元件及其他產品領域，年對年顯著成長、季對季也為成長。

鴻海第一季財報，稅後純益281.61億元，季減38.7%、年增1251%，為4年來同期新高，每股純益2.03元，大幅優於去年同期的0.15元，為自2015年首季、近6年來同期新高，獲利表現也優於外資法人預估。

鴻海第一季營收1.35兆元，季減33%、年增45%，但獲利表現優於預期，展現出淡季不淡的實力，單季營業利益為275.69億元，季減46%、年增509%，本業獲利搶眼。

尤其單季毛利率5.8%，季增0.1個百分點、年增1.3個百分點；營益率2%，季減0.6個百分點、年增1.5個百分點；淨利率2.1%，季減0.5個百分點、年增1.9個百分點，每股純益2.03元，低於去年第四季的3.32元，但大幅優於去年同期的0.15元。

鴻海 營收

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