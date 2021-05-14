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奇亞幣挖礦熱 威剛推出固態硬碟與記憶體組合搶市

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

數位加密貨幣與區塊鏈的興起逐漸成為未來經濟架構中的新動能，尤以近期掀起的奇亞幣(Chia)熱潮，更讓全球記憶體領導品牌威剛（3260）站上產業發展頂端。

威剛科技總經理陳玲娟表示，一直以來，威剛的團隊能從大環境變動中抓住趨勢並彈性調整策略，才能做出領先對手的布局思維，也即將於今年推出ADATA 全新Gen4 固態硬碟生力軍Legend傳奇系列，穩固並擴大固態硬碟市場占比」。

陳玲娟強調，威剛長期積極布局，4月高容量固態硬碟(SSD)與記憶體(DRAM)的接單量比3月成長近5倍，並有持續看漲的趨勢。

號稱「綠色貨幣」的奇亞幣，主要是透過大容量硬碟作為「空間的證明」(PoS, proof of space)和高速讀寫效能作為「時間的證明」(PoT, proof of time)，故農夫的收益與儲存空間成正比。

相較於需要高成本繪圖晶片（GPU）與特殊應用晶片（ASIC）運算換取成果的比特幣或乙太幣，奇亞幣挖礦所需的耗電量與成本大幅下降，進入門檻相對低且利潤豐厚，短時間吸引大批礦工投入，形成大規模劃地挖礦運動。

由於劃地挖礦需要大量的存儲空間與穩定效能，硬碟容量和收益機率呈正相關，威剛研發團隊以Intel Z590與AMD X570等多款平台，進行實際劃地挖礦測試，並推薦礦友們效益最佳的SSD與DRAM奇亞幣致富組合。

威剛表示，針對PCIe SSD部分，包括XPG GAMMIX S50 Lite Gen4x4、SX8200 PRO與SX8100 PCIe Gen3X4 SSD，並以2TB最可有效提升劃地挖礦效率；同時可選擇搭配ADATA DDR4 3200MHz 32GB或XPG GAMMIX D45 3600MHz 32GB大容量記憶體模組，充分將大容量SSD效益發揮至最高。

綜觀而述，威剛可提供多款不同等級的SSD、DRAM存儲方案，協助奇亞幣礦友高效劃地挖礦、穩定邁向致富。

固態硬碟 威剛

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