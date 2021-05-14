研調：台灣今年IC製造產值估逾2兆元 晶圓代工破1.8兆
台灣半導體產業協會（TSIA）今（14）日發布新聞稿引用工研院產科國際所最新預測，依據該研究機構最新預測，今年台灣IC製造業將突破2兆元，達到2兆898億元，較2020年成長14.8%，其中晶圓代工產值估計將達1兆8,369億元（約當621億美元），較2020年成長12.7%。
依據該機構預測，今年台灣IC產業產值將達3兆8,050億元，年成長18.1%。其中IC設計業產值為1兆1,133億元，年成長達30.5%，成長幅度最大。
另根據WSTS統計，今年首季全球半導體市場銷售值1,231億美元，季成長3.6%，年成長17.8%；銷售量達2,748億顆，季成長4.9%，年成長22.7%，不過產品平均售價（ASP）為0.448美元，季衰退1.2%，年衰退4%。
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