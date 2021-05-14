安諾科技與大聯大子公司友尚簽訂代理合約

安科諾科技日前與大聯大子公司友尚企業簽訂代理商合約。依合約，友尚企業將代理安科諾科技 5G 系列產品在中國大陸、台灣地區及東南亞地區針對無線通訊基地台客戶的銷售。代理產品包括高效率功率放大器、驅動器、前端模組、交換器以及 Beamformer 晶片。

安科諾科技提供無線通訊基地台客戶標準規格以及客製化的解決方案，並且生產涵蓋範圍密集、高品質、高性價比的半導體產品系列，包含普遍通用的各種不同頻率波段的5G產品，包括Sub-6 GHz 和毫米波（ mmWave）。友尚企業提供客戶支援及電子產品的供應和客製化零件及工程技術的支援。

安科諾科技執行長 Glenn Vandevoorde 說，透過與友尚企業的合作擴大銷售管道對於安科諾科成長非常重要，因為這讓公司可以有效的掌控重要領域的銷售和支援。

他強調，友尚企業在亞太地區是一個很重要的代理商通路，在當下安科諾科技正打算迅速搶占全球無線通訊基地台灘頭時，其優越的客戶支援體系預期將幫助安科諾科技帶進更多商機。

友尚企業執行長何澎雄說，很高興把安科諾科技公司納入到友尚先進電子產品製造商的供應鏈中，安科諾科創新突破而且周密的RF、microwave 和 mmWave 系列的產品布局，對友尚企業現有的產品線而言具有很高的附加價值。友尚很期待安科諾科技公司的成長，同時擴大我們自己代理銷售的產品組合，期能在這技術快速變化演進的產業中繼續提供客戶更完善的支援。

何澎雄說，合作將經由銷售團隊的擴大使兩家公司受益，該團隊將能夠提供更高水準的應用支援、物流和產品庫存管理，特別是中國大陸、台灣地區和東南亞地區的客戶。

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