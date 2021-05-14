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鴻海第二季營運將與第一季持平 淡季不淡

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

鴻海（2317）今天（14日）公布2021年第一季稅後純益281.62億元，季減39%，年增1251%，2021第一季每股純益2.03元，去年第四季每股純益3.32元，去年同期每股純益0.15元。

鴻海2021第一季毛利率5.8%，季增0.11個百分點，年增1.3個百分點。第一季營業利益率2.05%，季減0.51%，年增1.56個百分點。第一季淨利率2.09%，季減0.2個百分點，年增1.87個百分點。

鴻海預估2021年第二季，整體營運將與第一季持平，但是較去年第二季成長，可以看出第二季傳統淡季，需求暢旺，淡季不淡。

至於鴻海第二季各產品部門表現，消費智能產品出貨量將季減，但是年增。雲端網路產品季增，但年減。電腦終端產品季減與年減。元件及其他產品，則是季增與年增。

鴻海 毛利率 雲端

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