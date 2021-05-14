鴻海第二季營運將與第一季持平 淡季不淡

是不是科技大老心中都有一個「計利當計天下利」的大願？有千億元身價的鴻海創辦人郭台銘4月與台康生技簽訂「投資意向書」，計畫以私募「分次」投入50億元。媒體紛紛以「震驚」來大篇幅報導，而台康生技股價在郭台銘的加持下，更是漲翻天。

2021-05-14 07:59