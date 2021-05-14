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優於外資預估！ 鴻海首季EPS 2.03元創近6年來同期新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

鴻海（2317） 今 （14） 日公告第一季財報，稅後純益281.61億元，季減38.7%、年增1251%，為4年來同期新高，每股純益2.03元，大幅優於去年同期的0.15元，為自2015年首季、近6年來同期新高，獲利表現也優於外資法人預估。

鴻海第一季營收1.35兆元，季減33%、年增45%，但獲利表現優於預期，展現出淡季不淡的實力，單季營業利益為275.69億元，季減46%、年增509%，本業獲利搶眼。

尤其單季毛利率5.8%，季增0.1個百分點、年增1.3個百分點；營益率2%，季減0.6個百分點、年增1.5個百分點；淨利率2.1%，季減0.5個百分點、年增1.9個百分點，每股純益2.03元，低於去年第四季的3.32元，但大幅優於去年同期的0.15元。

鴻海

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