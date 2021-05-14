北市府徵才活動防疫升級 改以「線上投遞履歷」辦理

因應近期國內新冠肺炎升溫，北市府徵才活動防疫升級，原5月21日邁向薪人生中型徵才活動及5月28日舉辦實體高薪人才招募媒合會，改以「線上投遞履歷」辦理，兩場活動「邁向薪人生」線上媒合徵才活動及「高薪人才線上招募媒合會」，共召集25家左右涵蓋科技、餐飲、服務、百貨零售廠商，高達600個以上工作機會，面試時可再依學經歷條件與企業直接議價。

勞動局局長陳信瑜表示，計畫趕不上變化，隨著防疫出現破口，緊接而來產生經濟緊縮的效應，但就服處所邀請的廠商，依然展現對政府的信心，工作機會、薪資條件不打折，為求職者在面臨景氣起伏的當下，打下一顆定心丸。

其中「邁向薪人生」線上媒合徵才活動，最高薪8萬為核聚(股)公司聘用數據處理專員、測試工程師，鑫鼎王餐飲開出最多職缺數60個，智捷能源(股)公司及宏華國際(股)公司、聯發國際餐飲集團(小歇亭)多數職務薪資40K起。

「高薪人才線上招募媒合會」6萬以上職缺高達50個。職缺類別觸及智慧醫療、物聯網、雲端服務、資通訊等創新技術產業，在薪資上，待遇達8萬以上職缺共計33個工作機會，職缺類型有艾訊股份有限公司提供資深FPGA設計工程師(儲備幹部)、硬體資深研發工程師等四項職缺、昊盈資訊提供Android /IOS APP開發工程師、JAVA軟體後端開發工程師等五項職缺。

歡迎有興趣的民眾，可先至『台北就業大補帖』(https://www.okwork.taipei)的網站加入會員觀看職缺，進入後再選擇您想應聘的公司及職缺並點選「我要報名」，廠商在收到求職者的履歷後，如都符合廠商徵選的條件會再主動連絡、約第二次面試。

就服處補充，因應疫期舉辦活動更動如下，針對有意創業之民眾，辦理「創業研習班」，原訂於5月20、27、28日假台北市政府勞動局勞工教室舉行及台北青年職涯發展中心(TYS)5月23日及5月29日辦理職涯講座，後續辦理日期將公告於台北就業大補帖網站；為協助民眾順利就業所辦理的就促研習班，即日起暫停實體課程改為「線上課程」，相關課程資訊請洽各就業服務站諮詢。

另5月22、23日「110 年第五次約聘僱人員暨專案技工及公立幼兒園契約人員甄試」如期舉行，配合防疫升級，當天需配合量體溫及酒精手部消毒作業之外，再採梅花座、實聯制並全程佩戴口罩。

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