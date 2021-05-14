快訊

熱翻天！高雄內門11點40分 飆出40.2度高溫

鄰近總統府的台北228紀念館 驚傳員工家屬確診封館一周

北市府徵才活動防疫升級 改以「線上投遞履歷」辦理

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
北市府徵才活動防疫升級，原5月21日邁向薪人生中型徵才活動及5月28日舉辦實體高薪人才招募媒合會，改以「線上投遞履歷」辦理。　圖／北市勞動局提供
北市府徵才活動防疫升級，原5月21日邁向薪人生中型徵才活動及5月28日舉辦實體高薪人才招募媒合會，改以「線上投遞履歷」辦理。　圖／北市勞動局提供

因應近期國內新冠肺炎升溫，北市府徵才活動防疫升級，原5月21日邁向薪人生中型徵才活動及5月28日舉辦實體高薪人才招募媒合會，改以「線上投遞履歷」辦理，兩場活動「邁向薪人生」線上媒合徵才活動及「高薪人才線上招募媒合會」，共召集25家左右涵蓋科技、餐飲、服務、百貨零售廠商，高達600個以上工作機會，面試時可再依學經歷條件與企業直接議價。

勞動局局長陳信瑜表示，計畫趕不上變化，隨著防疫出現破口，緊接而來產生經濟緊縮的效應，但就服處所邀請的廠商，依然展現對政府的信心，工作機會、薪資條件不打折，為求職者在面臨景氣起伏的當下，打下一顆定心丸。

其中「邁向薪人生」線上媒合徵才活動，最高薪8萬為核聚(股)公司聘用數據處理專員、測試工程師，鑫鼎王餐飲開出最多職缺數60個，智捷能源(股)公司及宏華國際(股)公司、聯發國際餐飲集團(小歇亭)多數職務薪資40K起。

「高薪人才線上招募媒合會」6萬以上職缺高達50個。職缺類別觸及智慧醫療、物聯網、雲端服務、資通訊等創新技術產業，在薪資上，待遇達8萬以上職缺共計33個工作機會，職缺類型有艾訊股份有限公司提供資深FPGA設計工程師(儲備幹部)、硬體資深研發工程師等四項職缺、昊盈資訊提供Android /IOS APP開發工程師、JAVA軟體後端開發工程師等五項職缺。

歡迎有興趣的民眾，可先至『台北就業大補帖』(https://www.okwork.taipei)的網站加入會員觀看職缺，進入後再選擇您想應聘的公司及職缺並點選「我要報名」，廠商在收到求職者的履歷後，如都符合廠商徵選的條件會再主動連絡、約第二次面試。

就服處補充，因應疫期舉辦活動更動如下，針對有意創業之民眾，辦理「創業研習班」，原訂於5月20、27、28日假台北市政府勞動局勞工教室舉行及台北青年職涯發展中心(TYS)5月23日及5月29日辦理職涯講座，後續辦理日期將公告於台北就業大補帖網站；為協助民眾順利就業所辦理的就促研習班，即日起暫停實體課程改為「線上課程」，相關課程資訊請洽各就業服務站諮詢。

另5月22、23日「110 年第五次約聘僱人員暨專案技工及公立幼兒園契約人員甄試」如期舉行，配合防疫升級，當天需配合量體溫及酒精手部消毒作業之外，再採梅花座、實聯制並全程佩戴口罩。

徵才活動 工程師

延伸閱讀

新竹市議會定期會開議採梅花座 首度加設透明防疫隔板

萬華區茶藝館爆群聚案 符合2條件免費快篩

萬華禁3人群聚飲食唱歌 連夜市也禁？ 柯文哲：常識判斷

因應疫情 北市府對市場要求戴口罩8防疫措施

相關新聞

從20元訊號線到2千元充電線 鴻碩如何打動特斯拉？

螢幕訊號線的全球第一大廠鴻碩，4月中舉辦春酒，在東方文華酒店席開86桌，並邀請副總統賴清德致詞，賴清德一上台就爆料：「鴻碩切進了電動車的供應鏈，是台灣之光！」

科技人都有生技夢？當年台積電也是很燒錢 千億富豪陳賢哲投資北極星的祕辛

是不是科技大老心中都有一個「計利當計天下利」的大願？有千億元身價的鴻海創辦人郭台銘4月與台康生技簽訂「投資意向書」，計畫以私募「分次」投入50億元。媒體紛紛以「震驚」來大篇幅報導，而台康生技股價在郭台銘的加持下，更是漲翻天。

首款Fisker由鴻海美國製造的電動車 2023年第四季量產

鴻海（2317）今天宣布與Fisker公司正式簽署框架協議，雙方透過合作「PEAR」（Personal Electric...

國巨買庫藏股 斥資26億元

被動元件大廠國巨昨（13）日公告，董事會決議下周一（17日）至7月16日，買回上限4,000張庫藏股，每股買回區間價為4...

疫情蔓延 聯發科將分棟分層上班

雖然聯發科本身沒有員工染疫，不過，有鑑於國內疫情轉趨嚴峻，該公司決定升高內部的防疫措施，自下周一（17日）起，將採取分棟...

疫情蔓延 科技業人心惶惶

國內新冠肺炎疫情升溫，傳出有電子廠員工「中招」，導致科技業人心惶惶。總部位於桃園的PCB廠敬鵬昨（13）日公告，有員工確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。