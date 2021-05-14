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鴻海法說前外資連二買 預期電動車將成焦點

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

鴻海（2317）今（14）日將召開法說會，法說前外資連二買，似有提早卡位跡象，投信更是連六買，股價早盤開高挑戰5日線，盤中漲幅1.94%，由於開盤前傳出電動車布局新進度，預期將成為下午法說的重要焦點，集團中電動車相關股中以天鈺（4961）、樺漢（6414）的表現最為強勢，另外先前跌深的訊芯-KY（6451）則是亮燈漲停。

鴻海電動車布局再傳出好消息，與Fisker正式簽署框架協議，首款Fisker電動車預計在2023年第4季量產，售價不包含補貼將低於3萬美元，且將以美國為第一個製造據點。

鴻海4月合併營收5,004.9億元，月增13.43%，年增31.39%，累計前4月合併營收1兆8,438億元，年增40.68%，雙創歷史同期新高。

法說會預計今日下午召開，除了第1季財報之外，包括電動車的布局、半導體缺料和重複下單情況、蘋果訂單、下半年景氣及營運展望等，都將是市場關注重點。

鴻海今日以105元開出，一度拉升至106元，挑戰5日線，盤中漲幅1.45%；鴻海領軍下，集團股也是上漲居多，電動車題材相關的天鈺、樺漢漲勢亮眼，天鈺股價從4月初的395元回檔修正，今日反彈，早盤以243元開高，一度衝達漲停254元，盤中漲幅收斂至1.51%。

樺漢為鴻海集團MIH電動車聯盟會員，聚焦電動車先進駕駛輔助系統（ADAS）領域，相關產品已開始出貨，今日以198元開高，一度拉升至200.5元，盤中漲幅4.6%。

訊芯-KY股價今年初曾達152元，股價由高檔一路走跌，近期一度下滑至88.3元，今日一開盤就跳空漲停，衝上104.5元漲停鎖死，成為鴻海集團股中的強勢指標。

電動車 鴻海 法說會

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