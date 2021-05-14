大聯大宣布 旗下友尚與安科諾科技簽訂代理商合約

全球最大半導體通路商大聯大（3702）今（14）日宣布，旗下友尚企業已和安科諾科技簽訂代理商合約，將由友尚將代理安科諾科技5G系列產品在中國大陸、台灣地區及東南亞地區針對無線通訊基地台客戶的銷售。

友尚企業是大聯大控股集團旗下子公司，大聯大控股最近被評選為全球半導體產業最大代理商。依合約，友尚將代理安科諾科技的產品，包括高效率功率放大器、驅動器、前端模組、交換器以及Beamformer晶片。

安科諾科技提供無線通訊基地台客戶標準規格以及客製化的解決方案，並且生產涵蓋範圍密集、高品質、高性價比的半導體產品系列，包含普遍通用的各種不同頻率波段的5G產品，包括Sub-6 GHz和mmWave。

安科諾科技執行長Glenn Vandevoorde說，透過與友尚企業的合作擴大銷售管道，對於該公司的成長非常重要，因為這讓我們可以有效的掌控重要領域的銷售和支援。

友尚企業在亞太地區是一個很重要的代理商通路，在當下安科諾科技正打算迅速搶占全球無線通訊基地台灘頭時，其優越的客戶支援體系預期將幫助安科諾科技帶進更多商機。

友尚企業執行長何澎雄指出，安科諾科技創新突破而且周密的RF、microwave和mmWave系列的產品佈局，對於友尚企業現有的產品線而言具有很高的附加價值。

大聯大認為，這項合作將經由銷售團隊的擴大使兩家公司受益，該團隊將能夠提供更高水準的應用支援、物流和產品庫存管理，特別是中國大陸、台灣地區和東南亞地區的客戶。

大聯大第1季合併營收為1,771.14億元，創單季歷史新高，季增11.3％、年增35.1％，首季獲利為24.19億元，同創歷史新高，年增45.8％，每股純益為1.44元。

展望本季，大聯大表示，若以新台幣28.4元兌1美元為匯率假設基礎，估計第2季營收將落在1,850億至1,930億元之間，等於季增4.4％至8.9％，將再創新高。

大聯大預估，第2季毛利率估計將介於3.6%至3.8%，單季稅後純益為23.47億元至27.43億元之間，每股稅後純益將落在1.16元至1.4元之間。

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