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盛群24日恢復接單 8月漲價

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

由於和晶圓代工廠端的產能、價格討論作業已經結束，微控制器（MCU）廠盛群（6202）計畫於本月24日恢復接單，並於8月調整價格，漲幅需視產品別而定。

盛群是在4月下旬向客戶端發出通指出，因晶圓廠和包裝廠通知將有另一波漲價，漲幅15%到30%；而晶圓廠則在5月上旬提供明年度的生產片數，盛群和代工廠端討論明年度產能和價格趨勢，進一步可以取得的產能和成本結構後，再恢復接受2022年訂單。

盛群指出，目前已經確定將於24日恢復接單，並在8月調整價格，漲幅將視產品別而定，因為不同產品來自不同晶圓廠，又有分封裝和非封裝，比較複雜，各產品的漲幅差異性高，所以不會對外公布漲幅。

展望第2季，雖然客戶端需求居高不墜，但受封裝廠塞車影響，盛群4月營收為5.23億元，月減一成，仍比去年同期拉升12.7%；累計今年前四個月營收為19.88億元，年增三成。

因封測端的問題已經解決，盛群5月和6月營收重回成長軌跡，整體第2季營收趨勢向上；加上該公司因已向客戶端漲價，而晶圓代工、封裝漲價的影響是落在第3季，法人預期，第2季毛利率趨勢向上，直到第3季才會受到成本上揚的干擾，轉而回到第1季水準。

晶圓廠 盛群

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