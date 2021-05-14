陸媒：鴻海擬在青島設電子元器件及智慧製造生態基地

中國大陸媒體報導，鴻海（2317）旗下富士康科技集團將在山東自貿試驗區青島片區，規劃建設未來城市——電子元器件及智慧製造產業生態基地，引進電子元器件相關產業，吸引高端科技研發人才，形成電子元器件產業集聚和規模效應。

青島日報報導，青島市委副書記、市長趙豪志在深圳會見了富士康科技集團商務長崔志成，並共同見證山東自由貿易試驗區青島片區管委會與富士康科技集團簽署戰略合作備忘錄。

2020年4月，鴻海集團半導體高階封測才宣布落腳青島，當時鴻海集團與青島西海岸新區簽訂「雲簽約」，這次鴻海又規劃在青島設立電子元器件與智慧製造生產基地，是在青島新增的投資項目。

根據鴻海集團的規劃，將在青島布局高階半導體封測廠，預估明年 2021 年投產，2025 年達到全產能目標。青島半導體高階封測計畫總投資人民幣 10 億元，將鎖定 5G、人工智慧等高階應用晶片封測需求。

趙豪志對富士康科技集團到青擴大投資、深化合作表示歡迎。 他說，青島具有雄厚的產業基礎、完備的工業體系，當前正緊緊抓住新一輪產業革命機遇，大力發展新一代資訊技術，推動產業集群化發展。

富士康科技集團是全球最大的電子產業科技製造服務商，技術實力雄厚，行業引領性強。 希望以此次簽約為新起點，與企業攜手在新一代資訊技術領域深度合作，加快集聚優質資源要素，共同打造產業生態。 青島市將營造一流營商環境，為企業在青發展提供全方位服務。

崔志成表示，青島是富士康在中國大陸佈局的重點城市，雙方有著良好的合作基礎。 下一步將深度對接青島城市發展戰略，更好發揮平臺作用，加快整合產業鏈上下游資源到青島佈局，助力青島世界工業互聯網之都建設。

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