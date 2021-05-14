快訊

直播／和平醫院1男1女確診 柯文哲、陳時中上午緊急會議

台股今早跨越萬六關卡 大盤開高走高漲逾400點

鴻海、Fisker美國製電動車 售價不到84萬元

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
首款Fisker美國製造電動車 2023年第四季正式量產。鴻海/提供
首款Fisker美國製造電動車 2023年第四季正式量產。鴻海/提供

鴻海科技集團（2317）宣布與Fisker公司正式簽署框架協議，雙方透過合作「PEAR」(Personal Electric Automotive Revolution)專案，攜手打造劃時代的電動車產品。在此框架協議中，鴻海與Fisker將共同投資PEAR專案，並且分享成果。基於MIH平台架構上，Fisker和鴻海共同開發「FP28」輕量化平台，結合雙方的技術專長投入PEAR專案以及未來其他潛在車款。值得注意的是，PEAR專案所推出的新級距車款售價，不包含補貼將會低於3萬美元（約新台幣84萬元）。

為了推動PEAR專案的工作，Fisker與鴻海在美國和台灣兩地都已建立專案管理辦公室，以協調設計、工程、採購和製造業務。在完成對所有潛在的美國製造據點調查後，雙方將加快製造計劃，目標2023年第四季度開始生產。

Fisker董事長兼執行長 Henrik Fisker 表示，我們與鴻海推動PEAR專案的合作夥伴關係正以驚人的速度推進成型。為了打造PEAR專案中突破性的產品，我們重新思考了開發、採購和製造等各個面向。我們和鴻海的合作將可以讓我們提供市場都能接受的價格，並可真正的為電動車真正打開大眾市場。

Henrik Fisker 表示，為了能在低於三萬美元價位內，推出令人驚豔的創新設計，我們重新構思車輛的比例、設計、內部功能和用戶體驗。PEAR 專案推出後，我們已經看到電動車快速成長爆發的關鍵點，接下來將全力聚焦在滿足市場需求。Fisker 品牌將在後電動車時代， 引領設計創新與可持續發展。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，鴻海和Fisker的合作關係，正以令人振奮的速度朝向正確方向前進。雙方的合作，符合我們3 + 3策略方向，加上MIH聯盟夥伴的協助，鴻海將能夠串連世界各地的供應商，特別是能提供穩定的半導體晶片供貨，一起推動PEAR專案，打造電動車產業的新出海口。

鴻海 電動車

延伸閱讀

首款Fisker由鴻海美國製造的電動車 2023年第四季量產

首款Fisker由鴻海美國製造的電動車 2023年第四季量產

佳世達攻電動車 通路先行

佳世達攻電動車 通路先行

相關新聞

從20元訊號線到2千元充電線 鴻碩如何打動特斯拉？

螢幕訊號線的全球第一大廠鴻碩，4月中舉辦春酒，在東方文華酒店席開86桌，並邀請副總統賴清德致詞，賴清德一上台就爆料：「鴻碩切進了電動車的供應鏈，是台灣之光！」

科技人都有生技夢？當年台積電也是很燒錢 千億富豪陳賢哲投資北極星的祕辛

是不是科技大老心中都有一個「計利當計天下利」的大願？有千億元身價的鴻海創辦人郭台銘4月與台康生技簽訂「投資意向書」，計畫以私募「分次」投入50億元。媒體紛紛以「震驚」來大篇幅報導，而台康生技股價在郭台銘的加持下，更是漲翻天。

首款Fisker由鴻海美國製造的電動車 2023年第四季量產

鴻海（2317）今天宣布與Fisker公司正式簽署框架協議，雙方透過合作「PEAR」（Personal Electric...

國巨買庫藏股 斥資26億元

被動元件大廠國巨昨（13）日公告，董事會決議下周一（17日）至7月16日，買回上限4,000張庫藏股，每股買回區間價為4...

疫情蔓延 聯發科將分棟分層上班

雖然聯發科本身沒有員工染疫，不過，有鑑於國內疫情轉趨嚴峻，該公司決定升高內部的防疫措施，自下周一（17日）起，將採取分棟...

疫情蔓延 科技業人心惶惶

國內新冠肺炎疫情升溫，傳出有電子廠員工「中招」，導致科技業人心惶惶。總部位於桃園的PCB廠敬鵬昨（13）日公告，有員工確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。