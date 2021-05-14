鴻海、Fisker美國製電動車 售價不到84萬元

鴻海科技集團（2317）宣布與Fisker公司正式簽署框架協議，雙方透過合作「PEAR」(Personal Electric Automotive Revolution)專案，攜手打造劃時代的電動車產品。在此框架協議中，鴻海與Fisker將共同投資PEAR專案，並且分享成果。基於MIH平台架構上，Fisker和鴻海共同開發「FP28」輕量化平台，結合雙方的技術專長投入PEAR專案以及未來其他潛在車款。值得注意的是，PEAR專案所推出的新級距車款售價，不包含補貼將會低於3萬美元（約新台幣84萬元）。

為了推動PEAR專案的工作，Fisker與鴻海在美國和台灣兩地都已建立專案管理辦公室，以協調設計、工程、採購和製造業務。在完成對所有潛在的美國製造據點調查後，雙方將加快製造計劃，目標2023年第四季度開始生產。

Fisker董事長兼執行長 Henrik Fisker 表示，我們與鴻海推動PEAR專案的合作夥伴關係正以驚人的速度推進成型。為了打造PEAR專案中突破性的產品，我們重新思考了開發、採購和製造等各個面向。我們和鴻海的合作將可以讓我們提供市場都能接受的價格，並可真正的為電動車真正打開大眾市場。

Henrik Fisker 表示，為了能在低於三萬美元價位內，推出令人驚豔的創新設計，我們重新構思車輛的比例、設計、內部功能和用戶體驗。PEAR 專案推出後，我們已經看到電動車快速成長爆發的關鍵點，接下來將全力聚焦在滿足市場需求。Fisker 品牌將在後電動車時代， 引領設計創新與可持續發展。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，鴻海和Fisker的合作關係，正以令人振奮的速度朝向正確方向前進。雙方的合作，符合我們3 + 3策略方向，加上MIH聯盟夥伴的協助，鴻海將能夠串連世界各地的供應商，特別是能提供穩定的半導體晶片供貨，一起推動PEAR專案，打造電動車產業的新出海口。

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