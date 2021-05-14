沛波第1季EPS0.41元 長線展望續樂觀
沛波鋼鐵（6248）第1季營收為8.7億元，較去年同期成長16.22%，第1季稅後淨利1,266萬、每股純益（EPS）0.41元。
沛波表示，受惠旺季效應及鋼市熱絡，帶動第1季營收創歷史同期新高，但因今年原料漲勢強勁，上半年仍在履約去年低價時的接單，致使第1季毛利率較去年同期略減0.93%，獲利表現略受影響。經過這段漲價經驗，加上現在鋼筋價一路往上走，已難預測價格頂點、低點， 沛波調整承接短單為主策略後，獲利可望於下半年恢復水準。
目前國際推動碳中和計畫，初步將削減鋼鐵產量，引發市場對供應緊張的擔憂，在碳中和目標下未來預期鋼廠將由高爐煉鋼轉變為電爐煉鋼，以減少碳排放量，將大大提升廢鋼需求量，進而推動鋼價持續走高，而為因應各地鋼價扶搖直上，報價一再創新高，鋼市前景相當樂觀。
沛波總經理葉俊良表示，近年由於台商回台投資、台積電（2330）設廠布局，及前瞻建設、都更危老及社會住宅興建等，在需求暢旺及鋼筋價格續漲趨勢下，可望支撐業績維持高檔，對公司展望持樂觀看法。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言