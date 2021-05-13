廣達第1季毛利率衝上6.33% 自2008年以來新高
廣達 （2382）今 (13) 日公布2021第1季稅後純益70.97億元，創歷年同期新高，每股純益1.84元，單季毛利率衝上6.33%，是2008年以來新高，第2季筆電出貨將個位數成長，伺服器出貨則持續提升，下半年業績優於上半年，2021年需求沒有問題。
筆電龍頭廣達2021第1季營收 2689.54 億元，季減 11.25%、年增 41.33%。毛利率 6.33%，季增 0.13 個百分點、年增 1.48 個百分點。營益率 3.21%，季減 0.14 個百分點、年增 1.91 個百分點。淨利率2.64%，季減0.21個百分點，年增1.28個百分點。
廣達2021第1季稅後純益 70.97 億元，季減 17.72%、年增 175.18%。每股純益 1.84 元，去年第4季每股純益2.24元，去年同期每股純益0.67元。
廣達2021第1季筆電出貨1,900萬台，季減3.6%，年增160%，主要是受到遠距上班，遠距教學需求持續熱絡，帶動第1季筆電出貨創下歷史次高紀錄，同步推升獲利創下歷年同期新高。
業外方面，廣達2021首季匯損約 3.08 億元，但利息收入約有 4.35 億元，合計業外挹注約 2.78 億元。
展望2021第2季，廣達表示，需求依舊暢旺，但是受到零組件缺料的影響，加上第1季基期較高，第2季筆電出貨將季增個位數，下半年進入傳統出貨旺季之後，業績會比上半年好，2021年的需求沒有問題，將呈現逐季成長的態勢。
在雲端伺服器方面，廣達表示，雲端服務供應商（CSP）需求持續暢旺，2021第2季將擴產兩成，第2季出貨將季增兩位數，2021全年出貨年增率，有望優於原本預估的10%至20%。廣達主力客戶包括Google，亞馬遜，微軟，臉書與蘋果等CSP大咖。
廣達表示，2021第1季是雲端伺服器有史以來最旺的第1季，雖然持續面臨缺料問題，仍看好今年營運逐季成長，預估第2季出貨將季增兩位數。為因應強勁需求，第2季在林口新增生產線，合計將新增三條生產線，推估第2季產能將增加約20%，不排除第3季再擴產。
目前廣達的一線（tier-1）客戶（例如CSP）需求持續成長，二線（tier-2）級資料中心客戶的訂單也在增加；台灣與日本的企業專網市場，預計2022年上半年商用化，最快明年開始貢獻業績。
廣達原先預估2021年全年伺服器出貨將年增10%至20%，目前需求優於預期，2021全年出貨成長率有望上修，但上修幅度還難以估算。
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