廣達董座林百里：宅經濟浪潮方興未艾 支撐需求

廣達（2382）董事長林百里在致股東報告書中表示，展望2021 年，因避疫措施所衍生之需求，持續推升居家辦公、遠距教學、線上消費及娛樂等相關商機，「宅經濟」浪潮方興未艾，新經濟模式亦順勢而起;在寬頻及雲端基礎建設日趨成熟的推波助瀾下，更加速推動智慧醫療服務，以及自駕車等創新運用領域的發展，可望成為支撐廣達雲端伺服器業務穩健成長的動力，並嘉惠如筆電等提供生產力的終端產品需求。

林百里說，2020年是廣達豐收的一年。在遠距商機帶動下，筆電、伺服器等產品需求暢旺，不僅光榮延續 2019 年毛利率、營業利益率、淨利率之「三率三升」的佳績，2020全年筆電出貨量、營業毛利、營業淨利、稅前淨利、稅後純益等各項營運成績，也都分別刷新歷史紀錄。

展望新的一年，林百里說，終端產品多樣化的發展態勢愈發明顯，異業結合亦更趨緊密。AI 技術的發展，也推動以往「中心化的雲端運算」，朝向「去中心化的邊緣雲運算」邁進。各式各樣的智慧物聯網(AIoT)裝置結合新世代行 動通訊技術的超智慧連結社會，將在不遠的未來應運而生。

未來的 AI 不僅存在於雲端，更向外擴展至邊緣運算與終端裝置上，以多媒體、 萬物聯網、超智慧連結等技術結合 AI，藉著超級電腦高速運算分析、整合大數據資 料及儲存資源等基礎，實現 AI 創新應用解決方案的無限可能，並進而在各個應用場 域與產業中締造出新的經濟與商業模式。

林百里強調，廣達下一個新十年的成長布局，即著眼 「Super Computing」(超高速運算)及「Hyper Connectivity」(超級連結)，我們將積極投資、研發各種新科技、新技術、新工具、新方法，以期在 5G 所開啟的超高速 網路連結世界中開創新的成功扉頁。

在營運整合與優化方面，廣達分散生產基地、提高區域產能機動性，有效化解產能過度集中，並降低美、中政治 角力干擾營運的潛在風險。除了於台灣擴充製造產能，包括擴建總廠、建置二廠、東遠廠及新建三廠工程，新設立的泰國生產基地亦穩定擴充，並適時發揮生產效能;同時，優化亞洲、美洲、歐洲等地之既有生產及服務據點，成功建構以台灣為主軸的研發與製造中心，以彈性因應客戶不同產品 與市場特性需求，及時提供最佳的製造及服務解決方案。

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