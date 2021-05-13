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大同Q1每股虧損0.13元 較前季大幅收斂

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

大同（2371）今（13）日晚間公告今年首季財報，稅後虧損約3億元，每股虧損0.13元，虧損較前季收斂。這是大同新任董座盧明光及新團隊上任後的第一張成績單，虧損減少顯見營運體質已有好轉，外界看好大同在新團隊運作熟悉後，可逐步邁向穩定獲利。

大同今年第1季合併營收達65.7億元，年減 27.7%、季減12.7%；稅後虧損約3億元，較上季虧損10.8億元收斂，但較去年同期由盈轉虧；每股虧損0.13元，也優於去年第4季每股虧損0.46元，但遜於去年同期每股純益0.15元。

大同經營團隊近來完成大換血，並持續調整集團各事業發展策略。大同今日公告，為了調整大同集團銷售家電產品子公司大同綜合訊電的財務結構，並且充實營運資金，擬對其進行現金增資，以不超過5億元為限，接下來將再透過經營策略調整以改善大同綜合訊電的經營狀況。

大同也公告先前資金貸與華映，以及子公司台北工業資金貸與綠能的近期概況。大同表示，針對華映債權，大同在去年2月已收到支付命令確定證明書，將密切追蹤華映資產處分及向法院聲請破產進度，持續向華映追償；至於綠能債權，大同去年7月參加台北地院召開的綠能破產第一次債權人會議，對綠能44項動產擔保品存有別除權，其中36項已在今年3月拍賣標脫，成交金額1,020.8萬元，其餘設備待拍賣程序中。

盧明光在去年12月下旬接任大同董座一職，並聘任前鴻海集團高層鍾依文為總經理，以「五年內營收從200億成長到上千億元」為目標，表示要開拓國際市場，重新擦亮大同的百年招牌。

盧明光提出五大轉型策略方向，包括優化大同各事業體，著重控制成本、改善獲利；擴大發展綠能、節能以及未來的儲能等較為擅長事業，配合政府能源政策，在綠能、電廠和智慧電網等產品多加著墨；同時加速投入系統解決方案，加強5G、IoT和智慧製造能力，將新科技帶進大同。

針對大同核心的馬達事業，他計畫與成大、台科大、大同大學以及工研院合作，加強馬達及電子電力系統研發，主攻電動車以及油電混合車的相關系統設計，並布局關鍵零組件；也要讓大同更加重視ESG及企業社會責任，加強永續經營指標。

大同 綠能 華映

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