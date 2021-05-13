上銀半數工廠生產線受影響 本周六日將調度人力加班
全台大停電，生產基地分布於台中工業區、精密機械園區及雲林科技園區的上銀集團（2049），初估約有半數工廠生產線受到影響，公司緊急調度作業，本周例假日決定加班趕工出貨。
上銀董事長卓文恒表示，近期訂單爆增，生產線都在加班趕工，今天下午突然大停電，雖然後來採輪流供電，但生產線機台無法停停開開，只好讓中班的員工先休息，晚班員工則待命。
另一家工具機大廠程泰集團，運氣就比較好，由於工廠緊鄰台積電（2330）中科廠，因此未受停電影響。據了解，中科台積電、友達（2409）、台灣美光、矽品等科技大廠，連續製程都是使用161KV特高壓專線，因此製程一切正常，未受影響。
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