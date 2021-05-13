興達電廠事故輪流停電 科學園區約55家廠商受影響
因興達電廠事故，台電公司執行緊急分區輪流停電，各科學園區已持續清查受影響之用電廠商，並配合台電公司通知廠商因應，目前已知約55家22.8 KV的用電廠商受影響。
官員表示，目前科學園區停電主要是22.8 KV的用電廠商，至於超高壓161KV廠商，如台積電等業者，都未停電。
科技部指出，這次停電科學園區161KV用電廠商未受影響，受影響為22.8KV用戶。受影響廠商包括竹科生醫與宜蘭園區27家、中科台中及虎尾園區21家以及南科台南園區7家。各科學園區管理局配合台電通知廠商輪流停電，以降低停電所造成之影響。
科技部表示，各科學園區與台電公司平時已建立聯繫管道，本次輪流供電將配合台電通知廠商預為因應，目前科學園區整體營運不受影響。
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