旗下羅昇代理充電樁 陳其宏：佳世達在電動車不會缺席

電動車題材夯，佳世達（2352）董事長陳其宏今（13）日表示，旗下多家公司已參與鴻海（2317）的電動車平台MIH，同時羅昇也代理某歐洲大廠的快速充電樁，在採「通路先行」的策略下，佳世達不會缺席電動車市場；另外受疫情、缺料、漲價等變數影響，對下半年整體景氣認為不宜過度樂觀。

佳世達今天舉行線上法說會，投資人關心佳世達是否布局電動車市場。陳其宏指出，集團內多家公司都已有所著墨，預估電動車在未來的五到十年將蓬勃發展，也是台灣資通訊業者的機會。而佳世達在投資新事業時，一向採取通路先行策略，先投資通路，了解使用者需求及未被滿足的部分，只要通路賣得動，就能掌握到新產業的關鍵價值。目前除了參與MIH，羅昇（8374）也已代理快速充電樁，正積極推廣銷售。

陳其宏指出，首季佳世達交出不錯的成績單，顯示佳世達的價值轉型效益發酵，尤其在獲利的表現更為明顯。第2季從產業面來看，仍是訂單遠大於供給，原物料的漲價將持續，對第2季表現持審慎樂觀看法，從營收及獲利來看，都處正向、樂觀，能見度相對較高。

根據統計，佳世達第一季合併營收年增30%，營業淨利較去年同期成長66%，稅後純益也年增808%，並呈現毛利率、營業淨利率、稅後純益率三率三升，每股稅後純益以1.07元創下13年以來單季新高。高附加價值事業包括網通事業群、醫療事業群、智能方案事業群營收年增92%，占營收比重33%，維持三成以上的水準，朝過半目標邁進。

雖然對第2季看法樂觀，不過陳其宏提醒，由於美國的消費者物價指數上揚，要觀察是否會影響後續的資金寬鬆政策，加上各種原物料的上漲，終究會反映到消費者這一端，萬一整體需求下滑，廠商手中都是高價的原料，供應鏈就會受到衝擊。意味下半年變數比較多，因此對整體市場不宜過度樂觀。至於佳世達因為看到這樣的走勢，除了透過大艦隊的聯防，也會超前部署、快速調整，有信心可以克服下半年的變數，領先產業界有效解決。

佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培表示，近來疫情升溫，口罩、酒精需求龐大，訂單都爆了，也正在加班供應，第2季展望審慎樂觀，營運可望優於預期。

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