快訊

513大停電影響逾1000萬戶次 台電公布第五輪限電時間

北市興華國小變電箱傍晚起火冒煙 數十名師生已疏散

旗下羅昇代理充電樁 陳其宏：佳世達在電動車不會缺席

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

電動車題材夯，佳世達（2352）董事長陳其宏今（13）日表示，旗下多家公司已參與鴻海（2317）的電動車平台MIH，同時羅昇也代理某歐洲大廠的快速充電樁，在採「通路先行」的策略下，佳世達不會缺席電動車市場；另外受疫情、缺料、漲價等變數影響，對下半年整體景氣認為不宜過度樂觀。

佳世達今天舉行線上法說會，投資人關心佳世達是否布局電動車市場。陳其宏指出，集團內多家公司都已有所著墨，預估電動車在未來的五到十年將蓬勃發展，也是台灣資通訊業者的機會。而佳世達在投資新事業時，一向採取通路先行策略，先投資通路，了解使用者需求及未被滿足的部分，只要通路賣得動，就能掌握到新產業的關鍵價值。目前除了參與MIH，羅昇（8374）也已代理快速充電樁，正積極推廣銷售。

陳其宏指出，首季佳世達交出不錯的成績單，顯示佳世達的價值轉型效益發酵，尤其在獲利的表現更為明顯。第2季從產業面來看，仍是訂單遠大於供給，原物料的漲價將持續，對第2季表現持審慎樂觀看法，從營收及獲利來看，都處正向、樂觀，能見度相對較高。

根據統計，佳世達第一季合併營收年增30%，營業淨利較去年同期成長66%，稅後純益也年增808%，並呈現毛利率、營業淨利率、稅後純益率三率三升，每股稅後純益以1.07元創下13年以來單季新高。高附加價值事業包括網通事業群、醫療事業群、智能方案事業群營收年增92%，占營收比重33%，維持三成以上的水準，朝過半目標邁進。

雖然對第2季看法樂觀，不過陳其宏提醒，由於美國的消費者物價指數上揚，要觀察是否會影響後續的資金寬鬆政策，加上各種原物料的上漲，終究會反映到消費者這一端，萬一整體需求下滑，廠商手中都是高價的原料，供應鏈就會受到衝擊。意味下半年變數比較多，因此對整體市場不宜過度樂觀。至於佳世達因為看到這樣的走勢，除了透過大艦隊的聯防，也會超前部署、快速調整，有信心可以克服下半年的變數，領先產業界有效解決。

佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培表示，近來疫情升溫，口罩、酒精需求龐大，訂單都爆了，也正在加班供應，第2季展望審慎樂觀，營運可望優於預期。

佳世達 電動車 陳其宏

延伸閱讀

佳世達：首季獲利10年新高 可望豐收的一年

佳世達首季EPS 1.07元 創十年單季新高

中國加強監管行車數據 特斯拉第一時間表支持

和大擬赴美設廠

相關新聞

南科所在新市區大停電 台積電等大廠不同線路未受影響

南科管理局下午表示，南科園區電力停電壓降預計影響的是園區C、D群組使用22.8kV廠商（高雄和台南）共有40多家，均已通...

群創竹南廠傳火警？公司澄清：僅為發電機運轉準備排煙

今（13）日下午網路流傳面板大廠群創（3481）發生火警，群創對此澄清，僅是因為發生全台大停電情況，預先進行發電機運轉準...

全台大停電 南科：電力稍有壓降 台積電等產線不受影響

今天下午2時37分興達電廠因事故全廠停機，系統供電能力不足，造成全台大停電，南科管理局表示，台南園區稍有壓降，但不影響供...

大範圍停電 台積、聯電、世界、南亞科：生產未受影響

興達電廠因事故全廠停機，系統供電能力不足，造成全台大停電，台積電（2330）、聯電、世界 、南亞科等晶圓廠表示並未停電，...

興達電廠事故 中科台積、友達使用特高壓專線不受影響

興達電廠事故，中科、台中工業區都陸續發生停電情形，但據初步了解，包括台積電、友達、美光等使用161KV特高壓專線的大廠都...

全台大停電 台積電：目前供電正常 發電機備援中

針對全台大停電，晶圓代工龍頭台積電（2330）表示，目前供電正常，台積公司已採取緊急應變措施及發電機備援準備以將影響降到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。