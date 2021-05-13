傳員工家屬確診、消毒內湖整棟大樓 聯發科急回應

國內疫情延燒，今日上午傳出北市內湖某IC設計公司有員工家屬確診，並針對整棟大樓消毒，市場一度聯想是國內IC設計龍頭聯發科，但聯發科緊急澄清該公司並未有員工家屬染疫，也未啟動居家上班，公司作業一切正常。

聯發科防疫中心也針對此次疫情升溫，升級防疫警戒，根據發布最新的防疫規範，除原有的要求落實工作日全員健康打卡等防疫準則外，新增各型容量會議室、教室容納人數上限減半至30人；餐廳櫃位取餐後，要回到個人座位用餐，餐廳暫不開放用餐。

同時，聯發科除了早就暫停按摩服務和各項眷屬班活動外，也進一步暫停開放健康生活館，並暫停各項社團活動，訪客僅限於訪客區域活動。

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