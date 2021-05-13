全台大停電 竹科部份園區、南科CD區實施分區停電

國家發布警級警報今（13）日示警，今天下午14點37分興達電廠因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，自15：00開始執行緊急分區輪流停電。這場事故造成：竹科部份園區、南科CD區實施分區停電，均為22.8kV中小型廠；半導體及面板161kV大電力用戶不在停電範圍。

竹科管理局局長王永壯表示，竹科宜蘭園區及竹北生醫園區部分廠商受影響停電，均屬於22.8kV的中小型用電。其中，宜蘭園區已經復電。

南科管理局副局長鄭秀絨表示， 2時37分台電興達電廠因事故全廠停機，導致南科園區電力停電壓降事故。台南及高雄園區C、D群組之22.8kV廠商，將配合台電實施輪流停電，受影響情形待確認中。台南區域C組在15:00開始停電，15:50換D組，C組16:40開始，以此順序輪替。

鄭秀絨指出，目前了解受影響的約40餘家中小型廠商。至於，各界關切的台積電（2330）、聯電（2303）、群創（3481）半導體和面板等大廠，多屬161kV超高壓的大電力用戶不在停電範圍。

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