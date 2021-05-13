南科所在新市區大停電 台積電等大廠不同線路未受影響

南科管理局下午表示，南科園區電力停電壓降預計影響的是園區C、D群組使用22.8kV廠商（高雄和台南）共有40多家，均已通知將配合輪流停電，受影響情形持續確認中，多是中小型業者，台電已在緊急搶修中，要看何時恢復供電，但據回報並不是每一家都停電； 台南區域C組從下午3點開始停電，3點50分換D組，C組4點40分開始，以此順序輪替。

至於台積電、聯電及群創等大廠，使用的是34.5KV 及16.1KV，沒有受到大停電影響。

興達火力發電廠南科所在的台南新市區大停電，公所及市區的紅綠燈全部停止閃燈，為了避免發生事故，善化警分局新市分駐所派出多組員警，前往各主要交通路口指揮交通；永康區也受到停電影響，因轄區有省道及交通道等重要路口，永康警分局也動員疏導及指揮交通。

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