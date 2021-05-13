快訊

興達電廠停機釀513大停電 影響戶數直逼815大停電

全台大停電衝擊擴大！第三輪限電延長至17:30 影響224萬戶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大範圍停電 台積、聯電、世界、南亞科：生產未受影響

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
台電興達電廠跳電，南電北送通路停擺，造成北部多處區域大停電。本報資料照
台電興達電廠跳電，南電北送通路停擺，造成北部多處區域大停電。本報資料照

興達電廠因事故全廠停機，系統供電能力不足，造成全台大停電台積電（2330）、聯電、世界 、南亞科等晶圓廠表示並未停電，生產未受影響。

台積電和聯電都表示，位於南科、竹科等部分廠區產生短暫壓壓降，但因有雙迴路系統，有機台有不斷電系統，目前供電正常。

台積電也發出聲明表示，雖然興達電廠後續還不排除有進一步停電，但公司已採取緊急應變措施及發電機備援準備，會將影響降到最低，至於後續分區供電細節尚待釐清。

世界位於桃園的晶圓三廠及南亞科晶圓廠因採用台電錦興電廠發電迴路，未來興達電廠大停電影響。

至於世界位於竹科晶圓一、二廠，也因採用特高壓雙迴路系統，目前還未列入台電減壓供電的範圍，但公司也做好備用電力系統準備，不會讓生產受到影響。

興達電廠 台積電 晶圓廠 停電

延伸閱讀

台南逾萬戶停電 黃偉哲：儘量不要搭電梯

影／剪髮遇到大停電 美髮師冷靜拿手機打光完成理髮

興達電廠跳機！宜蘭科學園區停電產線停擺 損失估計中

新竹生醫園區大停電 竹科園區暫未受影響

相關新聞

南科所在新市區大停電 台積電等大廠不同線路未受影響

南科管理局下午表示，南科園區電力停電壓降預計影響的是園區C、D群組使用22.8kV廠商（高雄和台南）共有40多家，均已通...

群創竹南廠傳火警？公司澄清：僅為發電機運轉準備排煙

今（13）日下午網路流傳面板大廠群創（3481）發生火警，群創對此澄清，僅是因為發生全台大停電情況，預先進行發電機運轉準...

全台大停電 南科：電力稍有壓降 台積電等產線不受影響

今天下午2時37分興達電廠因事故全廠停機，系統供電能力不足，造成全台大停電，南科管理局表示，台南園區稍有壓降，但不影響供...

大範圍停電 台積、聯電、世界、南亞科：生產未受影響

興達電廠因事故全廠停機，系統供電能力不足，造成全台大停電，台積電（2330）、聯電、世界 、南亞科等晶圓廠表示並未停電，...

興達電廠事故 中科台積、友達使用特高壓專線不受影響

興達電廠事故，中科、台中工業區都陸續發生停電情形，但據初步了解，包括台積電、友達、美光等使用161KV特高壓專線的大廠都...

全台大停電 台積電：目前供電正常 發電機備援中

針對全台大停電，晶圓代工龍頭台積電（2330）表示，目前供電正常，台積公司已採取緊急應變措施及發電機備援準備以將影響降到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。