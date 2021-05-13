大範圍停電 台積、聯電、世界、南亞科：生產未受影響

興達電廠因事故全廠停機，系統供電能力不足，造成全台大停電，台積電（2330）、聯電、世界 、南亞科等晶圓廠表示並未停電，生產未受影響。

台積電和聯電都表示，位於南科、竹科等部分廠區產生短暫壓壓降，但因有雙迴路系統，有機台有不斷電系統，目前供電正常。

台積電也發出聲明表示，雖然興達電廠後續還不排除有進一步停電，但公司已採取緊急應變措施及發電機備援準備，會將影響降到最低，至於後續分區供電細節尚待釐清。

世界位於桃園的晶圓三廠及南亞科晶圓廠因採用台電錦興電廠發電迴路，未來興達電廠大停電影響。

至於世界位於竹科晶圓一、二廠，也因採用特高壓雙迴路系統，目前還未列入台電減壓供電的範圍，但公司也做好備用電力系統準備，不會讓生產受到影響。

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