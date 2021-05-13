全台大停電 台積電：已採取應變措施將影響降到最低

興達電廠故障造成全台大規模停電，台積電（2330）指出，今（13）號下午因興達電廠全廠停機使部分廠區產生短暫壓降現象，目前供電正常，台積電已採取緊急應變措施及發電機備援準備以將影響降到最低，後續分區供電細節尚待釐清。

今日中午全台傳出停電災情，包括台北、高雄、嘉義、苗栗各行政區都有災情，國家警報聲響起，台電指出，停電原因為興達發電廠事故導致。

據國家警報內容，2021年5月13日14時37分，興達電廠因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，預計5月13日15時開始緊急分區輪流停電，民眾可電話洽1911或台電官網，查詢電力調度。

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