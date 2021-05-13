興達電廠事故 中科台積、友達使用特高壓專線不受影響

興達電廠事故，中科、台中工業區都陸續發生停電情形，但據初步了解，包括台積電、友達、美光等使用161KV特高壓專線的大廠都沒有受影響，但使用22.8KV和一般地區共用線路的小廠則受影響，目前仍統計中。

台電台中營業處指出，第一輪停電區域有南屯區精科園區文心南路台中工業區一帶、西屯區文心路三段、河南路二段、東大路、台灣大道四段，以及大雅區神林路、雅潭路、民生路、學府路一帶，停電戶數共186489戶。

台電也指出，今日因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，為確保電網安全，採取分區輪流供電機制，正緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

第一輪限電時間1500-1550，限電量300萬瓩，全國限電同時200萬戶。

第二輪限電時間1550-1640，限電量300萬瓩，全國限電同時193萬戶。

是否進行第三輪限電，需視恢復供電情況而定。

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