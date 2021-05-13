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全台大停電衝擊擴大！第三輪限電延長至17:30 影響224萬戶

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全台大停電 台積電：目前供電正常 發電機備援中

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導
台積電。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
台積電。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

針對全台大停電，晶圓代工龍頭台積電（2330）表示，目前供電正常，台積公司已採取緊急應變措施及發電機備援準備以將影響降到最低。

台積電指出，今（13）日下午因興達電廠全廠停機，使部分廠區產生短暫壓降現象，目前供電正常，台積公司已採取緊急應變措施及發電機備援準備以將影響降到最低，後續分區供電細節尚待釐清。

台積電 供電 興達電廠

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