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十銓引領儲存類產品 邁向大容量快速輕巧新世代

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

記憶體模組廠十銓科技（4967）在桌上型電腦硬體儲存設備最新技術的研究上不遺餘力，今年Q1不僅已展現了在記憶體DDR5世代的產業競爭力，更在今（13）日宣佈在存儲類產品的技術上重大突破，分別為讀寫速度幾乎媲美SATA III固態硬碟的U盤，以及容量高達8TB並擁有2000 MB/s讀寫速度的T-FORCE USB3.2 GEN2x2外接式固態硬碟。

十銓表示，過去最普遍的U盤採用USB2.0規格，讀寫大約落在25/10 MB/s，而十銓科技此款新技術的U盤採用USB3.2 Gen2的高速介面，實際傳輸效能可達600/500 MB/s左右的傳送速率，幾乎等同於SATA III固態硬碟的效能等級，容量也上至1TB的超大容量。十銓科技伴以堅強實力伴隨消費者邁向新的世代，只要擁有TEAMGROUP此款輕巧U盤，就能擁有和以往如切片吐司大小的外接式固態硬碟的近似效能。

另外一款T-FORCE USB3.2 GEN2x2外接式固態硬碟，擁有高達2000 MB/s的讀寫速度，展現此款產品所強調快、狠、准的速度規格，速度接近主流外接式固態硬碟所採用USB3.2 GEN2介面的兩倍，且經十銓研究室內部實驗結果，在傳輸單一10GB大檔案時可縮短至20秒左右的傳輸時間[1]；同時鎖定重度遊戲備份使用者與高畫質影音創作者等族群需求，預計未來推出容量可達8TB。

十銓科技持續在儲存類產品不同領域上致力研究發展，無論是僅有14*33mm大小卻有1TB大容量的U盤，或是呈現厚度僅有1cm卻擁有8TB大容量的T-FORCE USB3.2 GEN2x2外接式固態硬碟，皆代表著十銓科技將大容量儲存化為極致輕巧的新趨勢，並持續以高速突破前進。

固態硬碟 十銓 USB

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