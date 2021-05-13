印度疫情延燒 宏碁宣布再捐贈超氧抑菌機送往印度

印度疫情持續升溫，PC品牌大廠宏碁（2353）於上周捐贈製氧機，日前已抵達印度並由宏碁印度分公司安排捐贈醫院，提供當地醫院所需醫療資源；不僅如此，宏碁今（13）日更宣布再捐贈旗下子公司宏碁通信超氧抑菌機，將協助地方醫院的用水安全，保持院內的用水安全，並落實洗手抗菌。

宏碁印度分公司人力資源資深處長Bhasker Bhandary表示，宏碁深耕印度超過20餘年，我們有責任及義務社會需要幫助的時候義無反顧；目前印度正面臨第二波疫情的崛起，宏碁盡可能的調度並捐贈製氧機協助當地醫院診救病患寶貴的生命。

印度邦加羅爾Manipal醫院院長Manish Rai指出，目前印度地區正面臨龐大的氧氣需求；因此，我們非常感謝宏碁在此時刻捐贈製氧機，協助COVID-19確診病患對抗疾病。

在此期間，印度正面臨COVID-19疫情的肆虐，宏碁日前捐贈的製氧機已抵達印度，更將捐贈旗下子公司宏碁通信全新超氧抑菌機。超氧抑菌機是採用台灣自主研發的蜂巢式超氧（臭氧）離子水瞬間融合技術，將超氧離子透過負壓的方式融入水中，超氧離子具有高氧化能力，經實驗證明1，使用具有超氧離子的水，只需使用3秒，就可有效消除大腸桿菌、金黃葡萄球菌等細菌以及黴菌達99%，可用來洗手、洗滌餐具、廚具、奶瓶及玩具，甚至清洗衣物、地板，都能輕鬆殺菌。

印度正面臨嚴峻的挑戰，宏碁盼透過製氧機的捐贈，協助病患度過難關；藉由超氧抑菌機提高當地醫院及民生的用水安全，透過洗滌、洗手殺菌的功能，降低疫情擴散的可能性，積極協助印度因應當前的抗疫需求。

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