快訊

全台大停電！國家級警報狂響 台北、高雄、苗栗傳災情

興達電廠全廠停機！台灣大規模停電 1500起分區輪流停電

印度疫情延燒 宏碁宣布再捐贈超氧抑菌機送往印度

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
左起宏碁印度分公司人力資源資深處長Bhasker Bhandary、印度阿波羅醫院卡纳塔卡邦區執行長P.Davison。 圖/宏碁提供
左起宏碁印度分公司人力資源資深處長Bhasker Bhandary、印度阿波羅醫院卡纳塔卡邦區執行長P.Davison。 圖/宏碁提供

印度疫情持續升溫，PC品牌大廠宏碁（2353）於上周捐贈製氧機，日前已抵達印度並由宏碁印度分公司安排捐贈醫院，提供當地醫院所需醫療資源；不僅如此，宏碁今（13）日更宣布再捐贈旗下子公司宏碁通信超氧抑菌機，將協助地方醫院的用水安全，保持院內的用水安全，並落實洗手抗菌。

宏碁印度分公司人力資源資深處長Bhasker Bhandary表示，宏碁深耕印度超過20餘年，我們有責任及義務社會需要幫助的時候義無反顧；目前印度正面臨第二波疫情的崛起，宏碁盡可能的調度並捐贈製氧機協助當地醫院診救病患寶貴的生命。

印度邦加羅爾Manipal醫院院長Manish Rai指出，目前印度地區正面臨龐大的氧氣需求；因此，我們非常感謝宏碁在此時刻捐贈製氧機，協助COVID-19確診病患對抗疾病。

在此期間，印度正面臨COVID-19疫情的肆虐，宏碁日前捐贈的製氧機已抵達印度，更將捐贈旗下子公司宏碁通信全新超氧抑菌機。超氧抑菌機是採用台灣自主研發的蜂巢式超氧（臭氧）離子水瞬間融合技術，將超氧離子透過負壓的方式融入水中，超氧離子具有高氧化能力，經實驗證明1，使用具有超氧離子的水，只需使用3秒，就可有效消除大腸桿菌、金黃葡萄球菌等細菌以及黴菌達99%，可用來洗手、洗滌餐具、廚具、奶瓶及玩具，甚至清洗衣物、地板，都能輕鬆殺菌。

印度正面臨嚴峻的挑戰，宏碁盼透過製氧機的捐贈，協助病患度過難關；藉由超氧抑菌機提高當地醫院及民生的用水安全，透過洗滌、洗手殺菌的功能，降低疫情擴散的可能性，積極協助印度因應當前的抗疫需求。

印度 宏碁 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

製氧機飆10倍高價！疫情吃緊 勒緊褲腰帶買

我印度包機破局 外交部：積極尋找其他包機可能性

印度22歲準新娘被爸爸連累失去婚約嫁不出 趁父生病活活勒死

「你富裕，但你拿不到氧氣」印度疫情燒到有錢人 成為「世界第三強國」的夢會粉碎？

相關新聞

電競完美配對 DHL延續與ESL Gaming的成功夥伴關係

DHL與全球最大電競公司 ESL Gaming宣布延續多年的成功夥伴關係。DHL自2018年起為ESL的官方物流夥伴，負...

疫情急速升溫 科技業防疫動起來

國內疫情急速升溫，科技大廠拉高防疫措施，台積電、鴻海、廣達、仁寶等除了要求內部員工分區分流上班外，也暫停訪客進入廠區；華...

加強防疫 外商新招AR上陣

台灣疫情急速升溫，外商科技公司台灣辦公室加強防疫措施之際，應用材料、台灣艾司摩爾（ASML）、戴爾、微軟及Google等...

印度疫情擴大 鴻海包機接回台幹

印度疫情擴大，鴻海砸300多萬元租灣流包機，協助在印度的台籍員工返台，昨（12）晚已載13名台幹返抵國門。同時也會協助中...

最旺Q1 華碩每股賺13.2元

華碩昨（12）日公布首季財報「三率三升」，毛利率更衝上22%，創新高，反映筆電、顯卡產品出貨暢旺，以及產品供不應求與漲價...

聯發科祭高薪 徵才2,000人

台灣IC設計龍頭聯發科昨（12）日宣布，因應業務拓展需求，啟動集團歷來最大規模徵才，預計招募2,000名研發人才，並祭出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。