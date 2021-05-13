佳世達首季EPS 1.07元 創十年單季新高

佳世達（2352）首季合併營收509億元，年增30%，營業利益17.18億元，年增66%，毛利率14.7%，營業淨利率3.4%，稅後純益率5.1%，毛利率、營業淨利率、稅後純益率三率三升，每股純益1.07元，創十年來單季新高。

佳世達表示，首季因超前佈署高附加價值事業轉型的助益，加上資通訊事業受惠於商業用與工業用需求增加，第1季合併營收年成長30%，營業淨利成長66%，歸屬於母公司淨利成長808%。

佳世達董事長陳其宏表示，「持續朝價值轉型目標邁進，在優化現有事業、擴大醫療事業、加速解決方案、布局5G網通四大營運策略都超前佈署，不僅營收持續提升，獲利能力也逐步展現成效，帶來正向貢獻」。

由於持續優化本業、高附加價值新事業增長、業外收益持續正貢獻，佳世達第1季獲利能力持續提升，創下三率三升的表現，其中營業毛利率14.7%，較去年同期增加1.3個百分點，營業淨利率3.4%，較去年同期增加0.8個百分點，稅後純益率5.1%，較去年同期增長4個百分點。

第1季高附加價值事業營收比去年同期成長92%，占營收比重33%，持續維持三成以上的水準，朝過半目標邁進。展望第2季，醫療事業維持高度成長，其他各事業需求旺盛，但大環境的疫情、缺料、漲價與貨運緊張等供應鏈挑戰仍應謹慎應對，整體而言，營收獲利展望都是審慎樂觀。

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