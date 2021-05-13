109年公司治理評鑑 漢翔進入前5%

漢翔（2634）在109年第七屆公司治理評鑑中，進入前5%與台積電（2330）、聯發科（2454）等知名企業同一級距，此級距總計45家。漢翔今天盤中一度翻紅，來到26.65元。

進入前5%的公司大部分都是科技、金融、大型服務產業為主，包括台積電、台達電（2308）、聯發科外，尚有兆豐金（2886）、永豐金（2890）、長榮航空（2618）、統一超商（2912）等公司，漢翔公司也是躋身此一級距。

公司治理評鑑以誠信經營為評核重點，對於跨國科技企業來說，誠信為經營之必要，需符合各國法規，也需受全球客戶的檢驗；對於金融產業來說，誠信為事業的根本，需徹底落實誠信理念，才能取得客戶信任。漢翔身為國內傳統產業製造商，獲此佳績，除公司內部建置完備的典章制度，且徹底實踐之外，亦將誠信精神貫徹於員工生活中，強調「航空工業是良心事業」的理念來完成每項任務。

漢翔公司過去一年遭逢新冠肺炎疫情的肆虐與波音737 Max停飛的雙重打擊，治理表現仍得到各界肯定。胡開宏董事長以「開源」、「節流」與「深蹲」三大策略，不斷提升治理作為，帶領漢翔平穩走過疫情困境，更創下亮眼的經營表現。漢翔以深蹲強調人才培育、充實自我、鼓勵人員一專多能，在工作上展現專業與加強人員經驗傳承等方向，提高人員素質，進而提升公司治理的品質。

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