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元太取得Nuclera公司股權 成為其最大策略股東

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導
Nuclera結合E_Ink數位微流體技術打造桌上型蛋白質與基因合成生物列印系統。圖/元太提供
Nuclera結合E_Ink數位微流體技術打造桌上型蛋白質與基因合成生物列印系統。圖/元太提供

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）宣佈與英國Nuclera公司合作，E Ink將旗下美國子公司E Ink Corporation的數位微流體(digital microfluidics)團隊分拆併入Nuclera (Nuclera Nucleics Ltd)在美的子公司，以取得Nuclera公司股權，成為Nuclera最大策略股東。

Nuclera是自英國劍橋大學(University of Cambridge) 獨立出來且正快速成長的生物科技公司，致力於開發蛋白質與基因合成技術。 E Ink與Nuclera兩家公司的技術結合，將打造出革命性的桌上型蛋白質與基因合成生物列印(bio-printer)系統，為人類健康、農業和其它全球重要市場的研究人員提供具有突破性的速度和便利性。

E Ink公司自2018年以來，即與Nuclera公司進行策略夥伴合作，在E Ink數位微流體設備上導入Nuclera專有的生物合成技術。此項技術將能使數位微流體運用電子訊號來引導微液滴(microdroplets)，以取代傳統微流體中的物理通道。當與Nuclera生物合成技術結合使用時，這種先進的實驗室晶片(Lab-on-a-chip)將能讓使用者在一天之內，以桌上型設備對蛋白質和基因的合成生物列印系統進行數位編程。這項合成生物列印系統打開了通往生物合成技術前所未有的捷徑，預計這項技術在2022年可實現商業化使用。

在本次併購案中，E Ink將貢獻智財IP專利、設備，以及頂級科學家和工程師，以換取成為Nuclera最大策略股東。 Nuclera Corp.美國子公司預計將設置在美國麻州Billerica的E Ink創新中心內，距離麻州劍橋市正發展中的生物科技中心不遠。將E Ink數位微流體技術與Nuclera的生物科技技術合併成一家公司，將能進一步提高此項革命性產品的開發、商業化、以及採用率，同時能整合相關的IP專利於同一家公司中。 E Ink將繼續成為Nuclera的策略供應商，以提供Nuclera合成生物列印系統的關鍵電子元件。

E Ink董事長李政昊表示：「E Ink與Nuclera公司持續合作的關係，讓E Ink有機會運用電子紙技術的知識與能力跨入不斷發展中的生物科技領域，生物科技領域對於當前和未來全球面對的健康和永續挑戰至關重要，我們很高興能夠透過持有Nuclera的股權參與生物科技市場，期待與Nuclera保持策略供應夥伴合作並成為最大的策略股東。」

Nuclera公司創辦人及執行長陳忠浩(Michael Chen)博士則表示：「我們的合作夥伴E Ink運用電子墨水呈現文字而徹底改變了傳統閱讀方式。我們很榮幸與E Ink公司合作，透過使用數位微流體技術列印生物合成技術，帶來革命性的科學進展。我們期待透過聯合研發、製造和產品開發專案，繼續強化與E Ink的策略合作夥伴關係。」

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