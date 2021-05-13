光聯股東會 通過配發0.85元現金股利

光聯（5315）今（13）日舉行股東常會，通過發放0.85元現金股利。

光聯今年首季稅後純益0.48億元，季增60.7%，年增172.8%；每股純益0.46元，雙雙改寫近十季新高。光聯4月營收達1.82億元，月增0.6%，年增57.7%，是52個月來新高。

展望2021年，若無疫情干擾及零組件缺料影響，光聯營收及獲利可望續創佳績。

光聯繼拿下歐系家電品牌大廠調理機顯示器長單後，再取得該品牌吸塵器顯示面板大單。因應客戶對觸控及貼合需求，光聯去年9月及今年2月標下潭子科技產業園區兩座原勝華科技廠房，取得近900坪空間。光聯表示，其中一廠房用來擴充產能，另一廠房做為倉庫。

光聯累計今年前四月合併營收6.94億元，年增41.1%。光聯表示，去年因疫情衝擊造成業績基期低，今年市場需求逐漸回溫，帶動營收較去年同期大幅成長。 光聯股東會通過0.85元現金股利分配案。記者李珣瑛/攝影 光聯董事長葉秋芳（右）、總經理葉建文。記者李珣瑛/攝影

商品推薦